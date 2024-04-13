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Более 7 тысяч жителей Иркутской области остались без света из-за непогоды

Из-за непогоды в Приангарье без электричества осталось более 7 тысяч жителей семи районов южной и восточной части Иркутской области. Максимальная отключенная мощность составила не более 9 МВт. Подробности рассказали в пресс-службе ИЭСК.

В настоящее электроснабжение в населенных пунктах восстановлено. Неполадки были спровоцированы ветром, мокром снегом, понижением температуры. В результате случились локальные повреждения оборудования, обрыв проводов.

Ликвидацию последствий вели сотрудники оперативно-выездных и ремонтных бригад общей численностью 78 человек. Для выполнения мероприятий по восстановлению опор, натяжке проводов, расчистке поваленных ветром деревьев использовалось более 30 единиц техники.

В течение светового дня электроснабжение было восстановлено в Иркутском, Усольском, Шелеховском, Зиминском, Черемховском, Осинском и Боханском районах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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