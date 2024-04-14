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Иркутская область в 2024 году собирается принять около двух миллионов туристов

Селекторное совещание с регионами России, посвященное подготовке к летнему туристическому сезону 2024 года, провел министр экономического развития РФ Максим Решетников. Подробности о мероприятии рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

«В прошлом году в летний сезон перевезено почти 39 млн туристов всеми видами транспорта. В этом году, по оценкам, цифра вырастет еще на 3,2 млн человек», – сказал Максим Решетников.

О готовности туристической инфраструктуры Приангарья на селекторном совещании доложила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова. Она сообщила, что, по предварительным подсчетам, за прошлый год регион принял около 1,8 млн туристов.

В текущем году планируется увеличение туристического потока до 2 млн человек. В частности, в летний сезон Приангарье посетят более 600 тысяч граждан.

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Что касается инфраструктуры, то в 2024 году, благодаря федеральным мерам поддержки в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в Иркутской области появится более 370 новых номеров в модульных гостиницах. Также летом в Иркутске откроет свои двери новый пятизвездочный отель RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk, рассчитанный на 83 номера.

В целях развития пассажирских перевозок и туризма на Байкале идет строительство двух современных скоростных катамаранов, способных принять на борт до 200 туристов. На воду они будут спущены уже в 2024 году.

Запланированы и крупные событийные мероприятия – на Байкале состоятся гастрономический фестиваль Olkhon Food Market и спортивный праздник Aloha Olkhon SUP-fest, в городе Байкальске – фестиваль клубники «Виктория».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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