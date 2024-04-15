Байкал в пятерке самых популярных мест отдыха у россиян на время летних отпусков

В топ-3 наиболее востребованных отечественных направлений для летних отпусков вошли Крым, Краснодарский край и Алтай. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из города.

22% иркутян проведут летние отпуска в поездках по России. В топ-5 самых популярных направлений – Краснодарский край, Крымский полуостров, Алтай, озеро Байкал и Санкт-Петербург. 16% опрошенных планируют отдыхать летом на даче или в деревне. 14% проведут отпуск дома. Отдыхать за границей будут 7% опрошенных. В топ-5 зарубежных направлений – Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы. У 17% не будет отпуска летом.

Планами отправиться за рубеж горожане до 34 лет делились чаще тех, кто старше.

В поездки по стране и за границу чаще планируют отправиться респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

Наиболее популярные направления отдыха в России:

Краснодарский край или Сочи Крым Алтай Байкал Санкт-Петербург Дагестан Калининград Москва Карелия Владивосток

Наиболее популярные направления отдыха за границей: