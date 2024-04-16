Энергозадел на будущее. Эн+ инвестирует в ТЭЦ Иркутской области 8 миллиардов рублей за два года

Тема стабильного энергоснабжения Иркутской области сейчас актуальна как никогда: территория региона активно развивается, растёт сектор реальной экономики, в городах идёт активное строительство многоквартирного и индивидуального жилья. Поэтому для энергетиков увеличение мощности действующих ТЭЦ за счёт модернизации, а также обеспечение их надёжности – одна из первоочередных задач. Как она решается, читайте в нашем материале.

Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+).

Фото: Андрей Фёдоров

Масштабные обновления

По информации генерального директора Байкальской энергетической компании (входит в Эн+) Олега Причко, в 2023-2024 годах в модернизацию генерирующих объектов Иркутской области энерго-металлургический холдинг Эн+ инвестирует более восьми миллиардов рублей. Реконструкция проводится по федеральной программе модернизации генерирующих мощностей, в рамках которой в 2023 году компания направила на эти цели почти 3 млрд рублей. В 2024-м сумма составит уже свыше 5 млрд рублей. Обновление оборудования идёт на Ново-Иркутской ТЭЦ, ТЭЦ-6 в Братске, ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10 в Ангарске, Усть-Илимской ТЭЦ, на ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском. Это позволяет повышать их надёжность, а также существенно сокращать выбросы в атмосферу благодаря установке новых электрофильтров.

Самые масштабные работы с 2022 года идут на Ново-Иркутской ТЭЦ. По оценкам специалистов, таких перемен на предприятии не было с момента его ввода в эксплуатацию в 1975 году.

– В обновление оборудования Ново-Иркутской ТЭЦ в 2022-2023 годах «Байкальская энергетическая компания» направила 1,3 миллиарда рублей, а в 2024 году сумма инвестиций составит около двух миллиардов. Здесь уже модернизировали один котлоагрегат, в планах – обновление ещё одного, а также замена газоочистного оборудования обеих установок. В результате возрастёт мощность и надёжность станции, а воздействие на атмосферу каждого котлоагрегата снизится не менее чем в 13 раз, – уточнил Олег Причко.

Кроме этого, на Ново-Иркутской ТЭЦ построят третий вагоноопрокидыватель. Это устройство для механизированной выгрузки топлива, по словам руководителя Байкальской энергетической компании, обеспечит полноценный резерв существующего оборудования, позволив выполнить его глубокую модернизацию, и повысит надёжность дальнейшей эксплуатации.

Ещё одна важная задача, о которой рассказал Олег Причко, – обеспечить запас мощности для развития Иркутска, как минимум на 15-летнюю перспективу. Для её решения на Ново-Иркутской ТЭЦ будут установлены два водогрейных котла, что позволит увеличить мощность станции на 300 Гкал в час.

Трубы требуют замены

Надёжное теплоснабжение столицы Приангарья зависит не только от увеличения мощности Ново-Иркутской ТЭЦ, но и от состояния тепловых сетей. По словам Олега Причко, по нормативу срок эксплуатации распределительных сетей составляет 25 лет, магистральных тепловых сетей – 20 лет. При этом в Иркутске есть участки, где тепловые сети выработали два нормативных срока.

– Они ещё находятся в работоспособном состоянии, но их надёжность и остаточный ресурс, безусловно, ниже – это подтверждает статистика, согласно которой свыше 71% всех повреждений происходит в сетях, эксплуатируемых свыше 20 лет, – прокомментировал Олег Причко.

Он также проинформировал, что в соответствии с поручением полномочного представителя президента России по СФО Анатолия Серышева правительству Иркутской области необходимо совместно с ресурсоснабжающими организациями доработать планы по обновлению инженерных сетей (до 5% от общей протяженности).

– Мы уже подготовили перспективный план по замене тепловых сетей, по которому только в 2025 году необходимо заменить 70,5 километра сетей, из них 28,6 км – в Иркутске. А за период с 2025 до 2029 годы нужно обновить 391 км. Для выполнения поручения требуется дополнительное финансирование, при этом в тарифах Иркутской области недостаточно средств для обновления нормативных объёмов тепловых сетей. Поэтому Байкальская энергетическая компания совместно с руководством региона прорабатывает сейчас возможность привлечения других источников.

Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

Тепловой луч – в графике

Кардинально изменить ситуацию с теплоснабжением Иркутска должен также масштабный инфраструктурный проект по строительству теплового луча, который реализует Эн+. Как подчёркивает Олег Причко, все запланированные работы идут по графику.

– Из 5,5 км тепловых сетей, предусмотренных проектом, проложено уже 1,7 км. В настоящее время работы идут на участке от Маратовского кольца вдоль реки Ушаковка, также на участке от улицы Ленской до улицы Ушаковской. Задействованы бригады строителей на объектах по улицам Лызина и Ядринцева, переулку Космическому.

В текущем году запланирована прокладка 3,5 км тепловых сетей, будут продолжены работы по строительству насосных станций на улице Ядринцева и на бульваре Постышева. Кроме этого запланирован монтаж четырёх тепловых пунктов рядом с котельными в предместье Рабочее и монтаж технологического перехода через реку Ушаковку.

– Тепловой луч – это крупнейший инфраструктурный проект за последние полвека не только в Иркутске, но и в целом по стране, который реализуется в условиях плотной городской застройки. И мы делаем всё, что от нас зависит, чтобы выполнить работы с высоким качеством и в отведенные сроки, так как реализация проекта позволит создать кольцевую схему тепловой сети для повышения надёжности теплоснабжения всего Иркутска, – подытожил Олег Причко.

Олег Причко также прокомментировал ситуацию со стремительным ростом электропотребления в Иркутске и Иркутском районе, что несомненно сказывается на качестве снабжения электрической энергией и надёжности работы генерирующих объектов.

– Необходимо развивать культуру ответственного энергопотребления при малоэтажной застройке. Мы не раз обращали внимание, что многие частные дома строятся с электроотоплением и без альтернативных источников тепла. При этом стены домов по толщине не соответствуют климатическим условиям Сибири, а используемые стройматериалы не обладают необходимыми характеристиками по теплопроводности. Как результат, высокие теплопотери, по сути, люди обогревают улицу. Это одна из главных причин, почему в декабре прошлого года наш регион обновил исторический максимум. Была достигнута отметка 10,2 ГВт, что на 1 ГВт больше, чем годом ранее.

Большую проблему для региона представляют и «серые» майнеры. Их незаконная деятельность не только приводит к повышенным нагрузкам на сети и аварийным отключениям, но и негативно сказывается на перекрестном субсидировании, которое за два года увеличилось на 2,5 млрд рублей. По факту, за «серых» майнеров платят бюджетные учреждения, предприниматели, предприятия среднего и крупного бизнеса. Рост по перекрестному субсидированию бумерангом возвращается населению, ведь дорожают товары и услуги. В других субъектах страны уже наводят порядок с «серым» майнингом, Иркутской области надо последовать их примеру.

Наталия Горбань