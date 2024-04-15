РУСАЛ: Новые санкции США и Великобритании не повлияют на поставки

Новые ограничения США и Великобритании не повлияют на поставки РУСАЛа, доступ к банковской системе, производство и качество продукции компании, передает ТАСС со ссылкой на сообщение РУСАЛа. Производитель алюминия подчеркивает, что по-прежнему видит большой спрос на российский металл со стороны различных потребителей со всего мира.

– Объявленные действия не влияют на поставки "Русала" ввиду глобальных логистических решений компании, доступ к банковской системе, в целом производство и системы качества не затронуты, – говорится в сообщении компании.

Кроме того, РУСАЛ сохраняет возможность предоставлять услуги хеджирования клиентам и приверженность рыночному ценообразованию, добавили в компании.

Напомним, что США и Великобритания ввели запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на своих биржах — Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME).

По мнению экспертов, с середины 2022 года, поставки алюминия из России перешли на Шанхайскую биржу и новые санкции закрепляют уже фактически существующие ограничения.