Аэрофлот вводит услугу перевозки животных на соседнем кресле

Сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах Аэрофлота и рейсах дочерней авиакомпании «Россия» под кодом SU. Об этом рассказали вы пресс-службе компании.

Новую услугу тестировали в течение трех месяцев. Результаты показали, что она востребована у владельцев небольших животных и птиц – за это время было перевезено более 900 питомцев. Также по итогам тестирования были увеличены габариты контейнера для перевозки животных в салоне класса бизнес.

В рамках услуги пассажир может перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 кг. Перевозка животного возможна в жестком и полужестком контейнере, при этом питомец должен иметь возможность вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя.