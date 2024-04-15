Новости

Остров Ольхон: в Хужире модернизируют электросети для развития туризма

Проблемы с электроснабжением, которые наблюдались в последнее время на острове Ольхон из-за бурного развития туризма, похоже, будут решены.  Благодаря замене трансформатора мощность подстанции в Хужире планируют увеличить на 75%.

Вопросы бесперебойного и качественного электроснабжения острова Ольхон и побережья Малого моря обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по развитию туризма под руководством первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области Руслана Ситникова.

Достигнута договорённость с АО «Иркутская электросетевая компания» (ИЭСК) о замене одного из трансформаторов на подстанции ПС 35/10 кВ Хужир. Это позволит увеличить мощность подстанции на 75%. Работы планируют провести в 2024 году.

– Иркутской электросетевой компании совместно с администрацией муниципального образования необходимо также в ближайшее время провести инвентаризационные мероприятия по контролю расчётных приборов учёта электроэнергии потребителей, – отметил Руслан Ситников.

По информации представителей Иркутской электросетевой компании, на Ольхоне было обнаружено 95 объектов с признаками коммерческой деятельности, использующих при этом при оплате электроэнергии тариф для населения.  В настоящее время идет процесс их переключения на соответствующие коммерческие тарифы.

Читайте также:

Аэрофлот вводит услугу перевозки животных на соседнем кресле
15 апреля 2024
Байкал в пятерке самых популярных мест отдыха у россиян на время летних отпусков
15 апреля 2024

Руслан Ситников поручил проработать вопрос предоставления мер государственной поддержки для создания альтернативных источников энергоснабжения загородных отелей в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Кроме того, рассматривалась возможность создания кемпинг-зон на территории Прибайкальского национального парка. Вопрос также должен быть проработан в ходе межведомственного взаимодействия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2024, последние новости":
Все материалы сюжета (1238)


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Аэрофлот вводит услугу перевозки животных на соседнем кресле
Байкал в пятерке самых популярных мест отдыха у россиян на время летних отпусков
Иркутская область в 2024 году собирается принять около двух миллионов туристов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес