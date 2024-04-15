Остров Ольхон: в Хужире модернизируют электросети для развития туризма

Проблемы с электроснабжением, которые наблюдались в последнее время на острове Ольхон из-за бурного развития туризма, похоже, будут решены. Благодаря замене трансформатора мощность подстанции в Хужире планируют увеличить на 75%.

Вопросы бесперебойного и качественного электроснабжения острова Ольхон и побережья Малого моря обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по развитию туризма под руководством первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области Руслана Ситникова.

Достигнута договорённость с АО «Иркутская электросетевая компания» (ИЭСК) о замене одного из трансформаторов на подстанции ПС 35/10 кВ Хужир. Это позволит увеличить мощность подстанции на 75%. Работы планируют провести в 2024 году.

– Иркутской электросетевой компании совместно с администрацией муниципального образования необходимо также в ближайшее время провести инвентаризационные мероприятия по контролю расчётных приборов учёта электроэнергии потребителей, – отметил Руслан Ситников.

По информации представителей Иркутской электросетевой компании, на Ольхоне было обнаружено 95 объектов с признаками коммерческой деятельности, использующих при этом при оплате электроэнергии тариф для населения. В настоящее время идет процесс их переключения на соответствующие коммерческие тарифы.

Руслан Ситников поручил проработать вопрос предоставления мер государственной поддержки для создания альтернативных источников энергоснабжения загородных отелей в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Кроме того, рассматривалась возможность создания кемпинг-зон на территории Прибайкальского национального парка. Вопрос также должен быть проработан в ходе межведомственного взаимодействия.