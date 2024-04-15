ФАС требует «донастройки» дифференцированных тарифов на электроэнергию. Что не так?

Антимонопольщики ждут от регионов введения адекватных порогов потребления.
С нового года в России начался переход на дифференцированную систему оплаты потребляемой электроэнергии для населения, суть которой заключается в том, что тариф зависит исключительно от объемов потребления. Механизм уже работает в 53 регионах и в ближайшее время должен распространиться еще на 20 субъектов РФ. При этом Федеральная антимонопольная служба настаивает не только на скорейшем внедрении системы дифференцированных тарифов в оставшихся регионах, но и её «донастройке». Антимонопольщики считают, что многие регионы подошли к вопросу формально, установив очень высокие объемы потребления. Эти вопросы в сфере тарифного регулирования эксперты обсудили на практическом семинаре ФАС России, который проходил 11 и 12 апреля в Сочи, сообщает Газета.ру.
Антимонопольщики уверены, дифференцированные тарифы, с одной стороны, защищают добросовестных потребителей, которые используют электроэнергию только для бытовых нужд, а с другой — снижают избыточную нагрузку на промышленные предприятия, страдающие от перекрестного субсидирования, а также помогают бороться с нелегальным майнингом криптовалют.
Заместитель руководителя ФАС России Геннадий Магазинов считает, что важно уйти от формального подхода и ввести реальную дифференциацию, чтобы повысить эффективность тарифов.
«Мы видим диапазоны потребления на уровне более 40 тысяч киловатт в час в месяц, интересно было бы пообщаться с коллегами и узнать, как эти диапазоны устанавливались, исходя из каких соображений. По всей видимости, регионам потребуется помощь федерального центра в проработке диапазонов потребления, — говорит чиновник. — Мы склоняемся к тому, чтобы сделать несколько подходов в определении границ потребления — по объемам потребления (расчетно 9375 киловатт часов в месяц — прим. ред.). Тарифы могут быть также дифференцированы по сезонам — зимним месяцам, кварталам, месяцам и так далее. А ресурсоснабжающие организации должны донастроить биллинговые системы для корректного измерения потребления и выявления нарушений».
По мнению ФАС, регионам необходимо сразу вводить такой порог потребления, который адекватно отражает нормативный уровень.
Пока «донастройка» ФАС будет направлена на определение предельного значения третьего диапазона потребления, вопрос о фиксации границ первого и второго диапазонов не рассматривается. Антимонопольщики также считают целесообразным ввести особенности расчета тарифа третьего диапазона, которые создадут действенные стимулы для борьбы с серым майнингом в ряде регионов.
На семинаре подчёркивалось, что наиболее остро тема серого майнинга обсуждается в Иркутской области, где фермы по добыче криптовалюты устанавливают в жилых домах, гаражах, тем самым повышая нагрузку на сети.
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«В Иркутской области есть такие садовые товарищества, где за последние годы энергопотребление выросло на тысячи процентов. Это можно списать на электроотопление, однако показатели одинаковы и для летних месяцев. То есть базовое потребление выросло на сотни мегаватт. Реальные цифры майнинга в 1,5-2 раза выше оценочных, этот вопрос требует регулирования, — говорит глава «Системного оператора Единой энергосистемы России» Федор Опадчий. — Предлагается создать экономические стимулы для миграции майнинга из энергодефицитных районов в профицитные. При этом необходимо скорректировать правила, по которым в случае возникновения дефицита первыми будут отключаться майнеры».
Напомним, что механизм дифференциации энерготарифов ввели 53 региона. По оценкам «Сообщества потребителей энергии», только 19 регионов установили первый диапазон ниже 11 тыс. кВт•ч в месяц. В 15 субъектах первый диапазон находится на уровне около 11 тыс. кВт•ч. Однако большинство регионов предпочло установить предел первого диапазона на уровне 20 тыс. кВт•ч в месяц.