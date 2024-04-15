ФАС требует «донастройки» дифференцированных тарифов на электроэнергию. Что не так?

Антимонопольщики ждут от регионов введения адекватных порогов потребления.

С нового года в России начался переход на дифференцированную систему оплаты потребляемой электроэнергии для населения, суть которой заключается в том, что тариф зависит исключительно от объемов потребления. Механизм уже работает в 53 регионах и в ближайшее время должен распространиться еще на 20 субъектов РФ. При этом Федеральная антимонопольная служба настаивает не только на скорейшем внедрении системы дифференцированных тарифов в оставшихся регионах, но и её «донастройке». Антимонопольщики считают, что многие регионы подошли к вопросу формально, установив очень высокие объемы потребления. Эти вопросы в сфере тарифного регулирования эксперты обсудили на практическом семинаре ФАС России, который проходил 11 и 12 апреля в Сочи, сообщает Газета.ру.

Антимонопольщики уверены, дифференцированные тарифы, с одной стороны, защищают добросовестных потребителей, которые используют электроэнергию только для бытовых нужд, а с другой — снижают избыточную нагрузку на промышленные предприятия, страдающие от перекрестного субсидирования, а также помогают бороться с нелегальным майнингом криптовалют.

Заместитель руководителя ФАС России Геннадий Магазинов считает, что важно уйти от формального подхода и ввести реальную дифференциацию, чтобы повысить эффективность тарифов.

«Мы видим диапазоны потребления на уровне более 40 тысяч киловатт в час в месяц, интересно было бы пообщаться с коллегами и узнать, как эти диапазоны устанавливались, исходя из каких соображений. По всей видимости, регионам потребуется помощь федерального центра в проработке диапазонов потребления, — говорит чиновник. — Мы склоняемся к тому, чтобы сделать несколько подходов в определении границ потребления — по объемам потребления (расчетно 9375 киловатт часов в месяц — прим. ред.). Тарифы могут быть также дифференцированы по сезонам — зимним месяцам, кварталам, месяцам и так далее. А ресурсоснабжающие организации должны донастроить биллинговые системы для корректного измерения потребления и выявления нарушений».

По мнению ФАС, регионам необходимо сразу вводить такой порог потребления, который адекватно отражает нормативный уровень.

Пока «донастройка» ФАС будет направлена на определение предельного значения третьего диапазона потребления, вопрос о фиксации границ первого и второго диапазонов не рассматривается. Антимонопольщики также считают целесообразным ввести особенности расчета тарифа третьего диапазона, которые создадут действенные стимулы для борьбы с серым майнингом в ряде регионов.

На семинаре подчёркивалось, что наиболее остро тема серого майнинга обсуждается в Иркутской области, где фермы по добыче криптовалюты устанавливают в жилых домах, гаражах, тем самым повышая нагрузку на сети.

«В Иркутской области есть такие садовые товарищества, где за последние годы энергопотребление выросло на тысячи процентов. Это можно списать на электроотопление, однако показатели одинаковы и для летних месяцев. То есть базовое потребление выросло на сотни мегаватт. Реальные цифры майнинга в 1,5-2 раза выше оценочных, этот вопрос требует регулирования, — говорит глава «Системного оператора Единой энергосистемы России» Федор Опадчий. — Предлагается создать экономические стимулы для миграции майнинга из энергодефицитных районов в профицитные. При этом необходимо скорректировать правила, по которым в случае возникновения дефицита первыми будут отключаться майнеры».

Напомним, что механизм дифференциации энерготарифов ввели 53 региона. По оценкам «Сообщества потребителей энергии», только 19 регионов установили первый диапазон ниже 11 тыс. кВт•ч в месяц. В 15 субъектах первый диапазон находится на уровне около 11 тыс. кВт•ч. Однако большинство регионов предпочло установить предел первого диапазона на уровне 20 тыс. кВт•ч в месяц.