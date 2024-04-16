Примсоцбанк увеличил максимальный срок по программе "Бизнес-ипотека"

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» обновил условия по программе Бизнес – Ипотека. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оформить её на срок до 14 лет.

Данный продукт разработан для клиентов, которые хотят приобрести коммерческую и жилую недвижимость. Принятие решения за 24 часа, минимальный пакет документов, возможна покупка недвижимости без первоначального взноса. Залоговым обеспечением по данному продукту выступает приобретаемая недвижимость, в том числе и по договору долевого участия (ДДУ). Бизнес-ипотека предоставляется на сумму от 500 000 до 95 000 000 рублей, на срок от 3 месяцев до 14 лет. Процентная ставка – 18%.

Подробности по программе можно узнать на официальном сайте банка, в офисах банка, а также по телефону Единой справочной службы: 8-800-350-42-02. Продукт доступен клиентам, ведущим деятельность и зарегистрированным в городах присутствия Банка и городах: Краснодар, Сочи, Казань, Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Тула, Ярославль, Владимир, Иванова, Калуга, Кострома.