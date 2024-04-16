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Примсоцбанк - в ТОП-100 крупнейших банков России по основным показателям

Примсоцбанк вошёл в ТОП-100 крупнейших банков России по основным показателям. Такие данные опубликовало на своём сайте издательство Коммерсантъ со ссылкой на рейтинги «Интерфакс-ЦЭА».

В данном рейтинге Примсоцбанк занимает 51 место по основным показателям, 28 место среди самых эффективных банков и 23 среди самых рентабельных.

По основным показателям на 1 января 2024 года в которые входят собственный капитал, темпы прироста активов и чистая прибыль, банк занимает 51 строчку рейтинга.

Таблица российских банков, подготовленная "Интерфакс-ЦЭА", включает 320 банков. Ознакомиться подробнее с рейтингами можно по следующим ссылкам:

https://www.kommersant.ru/doc/6594430
https://www.kommersant.ru/doc/6594429
https://www.kommersant.ru/doc/6594437

/ Сибирское Информационное Агентство /
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