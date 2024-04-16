Альфа-Банк запустил отсрочку платежа по ипотеке

Альфа-Банк предложил клиентам на полгода отсрочить платеж по ипотеке при её оформлении.
– Оформить ипотеку с отсрочкой платежа можно на любое жилье — в новостройке, на вторичном рынке или на дом с участком. Можно потратить деньги на переезд и ремонт, а платить потом, – говорится в сообщении банка.
Рассчитать условия и оставить заявку можно на сайте. Банк поможет подключить отсрочку.
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