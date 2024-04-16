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Дальневосточный банк сообщил об обновлении программы лояльности

Дальневосточный банк сообщил, что с 1 мая 2024 года вступит в силу обновление Программы лояльности, которое сделает  использование карт еще более выгодным и удобным.

– Для держателей карт "МИР CASH BACK" и Зарплатных карт (МИР, VISA) будут доступны новые преимущества. Теперь кешбэк на базовые категории увеличится до 1%, а для держателей зарплатных карт станет доступен выбор Привилегированной категории покупок с кешбэком 5%, – говорится в сообщении банка.

Процесс накопления вознаграждения станет еще более удобным. Теперь можно конвертировать накопленные 1500 бонусных баллов в рубли и получать выплату на любую выбранную карту Дальневосточного банка. Кешбэк будет начисляться за каждые потраченные 100 рублей.

Выбор Привилегированной категории и другие операции с кешбэком теперь можно осуществлять в ДБО.

Что доступно клиентам в ДБО:

- Выбор Привилегированной категории;
- Баланс и детализация начисленного кешбэка.

Более подробную информацию можно найти в разделе "Программа лояльности" или по телефону Единого контактного центра Дальневосточного банка: 88005552205 (звонок по России бесплатный).

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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