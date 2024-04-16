На платформе А-Токен впервые токенизировали квадратные метры коммерческой недвижимости

Базовым активом в первой для рынка ЦФА сделке на коммерческую недвижимость является Торгово-развлекательный центр «KazanMall». Эмитентом в сделке выступил владелец ТРЦ - деволоперский холдинг Джи-Групп.

Механика продукта предполагает доходность от 14,5% годовых и без ограничения предельной доходности. Цена 1 ЦФА составит 5 500 рублей, а предельный объём размещения 350 350 000 руб, срок цифрового актива составит 1 год. Защита прав инвесторов обеспечивается ежемесячным перечислением от эмитента арендных потоков на залоговый счет в Альфа-Банке для последующего целевого использования на выплаты инвесторам. ЦФА доступны для квалифицированных инвесторов, клиентов Альфа-Банка.

Суть подобных сделок – токенизация арендных доходов объектов коммерческой недвижимости. Цифровые квадратные метры коммерческой недвижимости – это инвестиции в определённую недвижимость или портфель объектов с целью получения инвесторами регулярного рентного дохода. Покупая Цифровые квадратные метры коммерческой недвижимости, инвестор становится «виртуальным» арендодателем. У инвестора не возникает обременений по управлению и содержанию объектов – все сделает девелоперский холдинг, а инвестор получит доход, который определяется как чистый операционный доход на долю площади объекта недвижимости.

Платформа «А-Токен» — собственная платформа «Альфа-Банка» для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). На А-Токен выпущено 112 цифровых финансовых активов (ЦФА) на общую сумму 53,83 миллиарда рублей, что составляет более 50% общего объема в России, который превышает 85 миллиардов рублей.

Группа компаний Джи-групп имеет финансовый рейтинг «А-» от АКРА, является лидером в жилищном строительстве в домашнем регионе – республике Татарстан и ведет активное строительство в Екатеринбурге, Московской области, Перми, Санкт-Петербурге, Тольятти и Уфе.