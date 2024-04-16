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Ингосстрах Банк обновляет линейку вкладов

С 12 апреля 2024 Ингосстрах Банк вносит изменения в линейку сберегательных продуктов.

Банк  возвращает валютный вклад «Красный конверт» с обновленными условиями. Он подойдет тем, кто предпочитает распределять сбережения в валюту.

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Депозит оформляется в юанях и дает возможность получать доход до 4,4% годовых. Вложить средства можно на сроки от 3 месяцев до 3 лет. Размер ставки зависит от способа оформления, порядка выплаты процентов и выбранного срока. Выплата дохода осуществляется по вашему выбору: в конце срока либо ежемесячно причисляется к сумме вклада (капитализация) или переводится на выбранный счет.

Открыть вклад «Красный конверт» можно от 1 000 юаней в мобильном приложении или от 5 000 юаней – в офисах банка. Ограничений по максимальной сумме нет.

С подробными условиями сберегательных продуктов вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе «Вклады и счета».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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