Поддельное приложение Сбера появилось в App Store

Подлинный софт банк публикует в официальных каналах. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Сбербанка.

«Приложение «Сбер: Онлайн банк» является фейковым. «Сбер» предупреждает – не переходите по ссылке и не скачивайте данное приложение», – уточили там.

Ранее обыкновенные акции Сбера обновили максимум с января 2022 года – на пике они поднимались выше 307 руб. Резкий рост произошел после заявления премьер-министра России Михаила Мишустина, который допустил более справедливое распределение большой маржи через механизм дивидендов в госбанках. Рынок интерпретировал эти слова, как повышение вероятности для Сбера выплачивать больше 50% от чистой прибыли.