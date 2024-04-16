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Поддельное приложение Сбера появилось в App Store

Подлинный софт банк публикует в официальных каналах. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Сбербанка.

«Приложение «Сбер: Онлайн банк» является фейковым. «Сбер» предупреждает – не переходите по ссылке и не скачивайте данное приложение», – уточили там.

Ранее обыкновенные акции Сбера обновили максимум с января 2022 года – на пике они поднимались выше 307 руб. Резкий рост произошел после заявления премьер-министра России Михаила Мишустина, который допустил более справедливое распределение большой маржи через механизм дивидендов в госбанках. Рынок интерпретировал эти слова, как повышение вероятности для Сбера выплачивать больше 50% от чистой прибыли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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