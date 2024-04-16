Альфа-Банк первым запустил мобильный банк на российской операционной системе

Альфа-Банк первым в России запустил свой мобильный банк Альфа-Онлайн на отечественной операционной системы Аврора пятой версии.

Альфа-Онлайн — мобильный банк, который работает и на компьютерах и любых смартфонах, практически не занимает места на устройстве и не требует обновлений. В нем можно решать привычные задачи ежедневного банкинга и цифрового офиса: открывать карты, и счета, заказывать платежные стикеры, переводить деньги, оплачивать ЖКХ, штрафы и налоги, получать документы и поддержку банка без визитов в отделения.

Сегодня операционная система Аврора предлагает набор сервисов для повседневной работы в интернете, включая сервисы для обеспечения безопасности, работы с документами и почтой, проведения онлайн-конференций и многие другие.

Выход на отечественной операционной системе был реализован совместно с компанией SafeTech — российским разработчиком инновационных решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота.