Четыре лесных пожара произошло в Иркутской области за минувшие сутки

В лесном фонде накануне ликвидировано два возгорания в Аларском и Усть-Илимском районах на общей площади 34 га, из которых только 12 га покрытые лесом. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

В локализованном состоянии на утро 16 апреля перешло два лесных пожара в Братском и Тулунском рай­онах на общей площади 7,88 г. В настоящее время возгорание в Братском районе ликвидировано на площади 0,98 га.

Все возгорания произошли по вине местного населения в непосредственной близости от населенных пунктов на расстоянии от одного до пяти километров.

В тушении лесных пожаров 15 апреля было задействовано 58 работников лесопожарных формирований и 14 единиц наземной техники.