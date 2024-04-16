Как россияне справляются со стрессом?

За пять лет они претерпели кардинальные изменения. Данные привод Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В течение последних пяти лет россияне кардинально изменили подход к справлению со стрессом. В 2019 году для восстановления психологического баланса использовались различные методы, включая физические упражнения и психологические практики. Многие ищут облегчение через активность на свежем воздухе, общение с близкими, смену деятельности и хобби.

Некоторые прибегают к медикаментам или даже деструктивному поведению.

Люди стараются контролировать свои эмоции и находить решения проблем, в то время как другие позволяют себе выражать чувства. Такие же методы россияне советуют своим друзьям для управления стрессовыми ситуациями.

По данным ВЦИОМ, профессиональная психологическая помощь не пользуется высоким спросом, поскольку только 15% обращались за ней, причем чаще всего это женщины, молодые люди и жители крупных городов.