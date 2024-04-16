ВТБ подключится к выдаче электронных удостоверений-карт «СВОи» ветеранам боевых действий

К масштабному проекту Минобороны России по выдаче ветеранам боевых действий удостоверений нового образца «СВОи» подключится банк ВТБ. Соглашение о партнерстве в социально-значимом проекте подписали президент – председатель правления банка Андрей Костин и Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Электронное удостоверение ВБД бессрочно, будет действовать по всей России и будет доступно ветеранам боевых действий всех вооруженных конфликтов и операций.

Электронное удостоверение ветерана боевых действий (ВБД) будет выглядеть как обычная банковская карта и будет действовать наравне с бумажным документом. Оно упростит получение как финансовой, так и нефинансовой поддержки от государства – на нее будут зачисляться денежное довольствие и все другие положенные выплаты. Карту-удостоверение можно использовать для привычных финансовых операций на каждый день: платежей, переводов, сбережений. По ней можно также оплатить проезд на транспорте, получать федеральные и региональные льготы и скидки.

«С июня мы начнем выдавать электронные удостоверения ветеранам боевых действий, которые также станут единым средством для управления финансами, доступа к цифровым сервисам и объединят все меры социальной поддержки. По нашей оценке, их смогут получить более 1 млн ветеранов боевых действий», – подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Электронное удостоверение-карту «СВОи» можно будет заказать как в офисе ВТБ, так и онлайн. Для его оформления обязательно понадобятся паспорт, бумажное удостоверение ветерана боевых действий либо справка об участии в специальной военной операции. Предварительный прием заявок на выпуск карты ВТБ начнет в мае 2024 года. Всем владельцам таких карт банк предложит собственные программы поддержки. В том числе, в рамках концепции «Семейный банк» к удостоверению можно выпустить дополнительную карту и платежный стикер для членов семьи с возможностью доставки курьером.