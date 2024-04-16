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Каким специалистам в Иркутске предлагают 250 тыс. рублей?

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 62 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения апреля в Иркутске.

В Иркутске в апреле больше всего готовы платить сервисному инженеру. Ищут сотрудника с водительскими правами и профильным образованием. Компания предлагает зарплату до 250 тыс. рублей.

На втором месте – вакансия технического директора с зарплатой от 150 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь водительские права категории «В».

На третьем месте – инженер-наладчик с зарплатой 150 тыс. рублей.

В рейтинг также вошли вакансии менеджера по продажам с зарплатой 150 тыс. рублей и программиста с зарплатой от 120 тыс. рублей.

В апреле в топе наиболее высоких зарплатных предложений – вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

В Ижевске, Астрахани, Набережных Челнах, Пензе в топе зарплатных предложений апреля – врачи.

В Саратове среди лучших по оплате – вакансия HR-директора, в Рязани – главного инженера, в Хабаровске – директора филиала, во Владивостоке – регионального менеджера, в Пензе – руководителя отдела продаж, в Ульяновске – руководителя проекта.

ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Иркутске

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Сервисный инженер

200 000 — 250 000 руб.

2

Технический директор

от 150 000 руб.

3

Инженер-наладчик

150 000 руб.

4

Менеджер по продажам (складское оборудование)

150 000 руб.

5

Программист/Fullstack-разработчик

от 120 000 руб.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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