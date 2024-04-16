Рынок подержанных автомобилей в марте увеличился на 26%

В России зафиксирован рост продаж подержанных автомобилей в марте текущего года до 502 тысяч, что на 26% выше февральского уровня и на 1% превосходит показатель марта предыдущего года. Данные приводит «АВТОСТАТ».

Это первый раз за последние полгода, когда вторичный авторынок превышает отметку в полмиллиона машин.

С начала 2024 года объем рынка подержанных авто не достигал 400 тысяч, но в марте этот показатель значительно повысился. Однако, общий итог первого квартала показывает, что рынок все еще на 2% ниже, чем за аналогичный период в 2023 году, с общим количеством продаж в 1,23 млн б/у легковых автомобилей.