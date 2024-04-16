Боковик дал трещину: доллар выше 94

Доллар на Мосбирже во вторник превысил границу полугодового боковика и поднялся выше 94. Однако резкой девальвации рубля ждать не стоит,считают аналитики.

– Ослабление рубля идет несколько недель подряд, накануне доллар закрылся на максимальной отметке с конца октября 2023 г. Валютная пара USD/RUB завершила сессию выше 93,75, и это уже был негативный сигнал для рубля. Сегодня по инерции вчерашнего дня рубль продолжил терять позиции, на утренней сессии курс доллара приближался к 94,2, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Они считают, что с технической точки зрения долгоиграющий валютный боковик в долларе в границах 93,5–87,5 в апреле дал трещину. Однако драматизировать ситуацию не стоит — валютные барьеры государства по-прежнему действуют. Это факторы против обширной девальвации нацвалюты, но локально активные трейдеры на ослабление рубля получили некоторое преимущество. Следующее видимое препятствие для пары USD/RUB расположено сразу под 94,5.

Эксперты подчеркивают, фундаментальные вводные за рубль, волатильность вряд ли расширится. Жесткая ДКП ЦБ сдерживает рост спроса на валюту под импорт за счет высоких ставок фондирования, а нормативы репатриации выручки экспортеров наверняка сохранятся и после апреля, правда, с некоторыми послаблениями для отдельных компаний внешнеэкономической деятельности.

Дополнительную нервозность добавляют биржевые страхи перед полной отменой указа Президента РФ о продаже валютной выручки экспортёрами.

– Они подогревают спекулятивную атаку на рубль. По факту пролонгации нормативов в конце апреля ожидается стабилизация курса, восстановление рубля и возврат доллара в прежнее русло, то есть под 93,5. Кроме того, мощное сырьевое ралли априори выступает фактором стабильности валюты страны-экспортера, но с лагом между поставкой товара и фактической оплатой. Временной разрыв может достигать и квартала, позитивный эффект от commodities скоро начнет ощущаться на валютном курсе, – резюмируют эксперты БКС.