Сессия Агентства стратегических инициатив стартовала в Иркутске

Сегодня в областном центре стартовала сессия Агентства стратегических инициатив (АСИ) по реализации программ Национальной социальной инициативы (НСИ) Сибирского федерального округа. Участие в открытии мероприятия принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Приветствуя участников сессии, Игорь Кобзев подчеркнул, что президент Российской Федерации определил главной национальной целью повышение качества жизни россиян. По поручению главы государства создана программа по продвижению Национального социального стандарта, задача которой улучшить качество жизни людей и упростить получение ими социальных услуг.

– Важнейшая задача, которая стоит перед нами, сделать так, чтобы независимо от того, где живет человек – в большом городе или маленьком поселке, решение его проблем было максимально комфортным и удобным. От умения оперативно и правильно реагировать на запросы людей, от системности в работе зависит уровень доверия граждан государству, – сказал губернатор.

– В стратегической сессии, которую мы проводим сегодня, принимают участие представители всех субъектов Сибирского федерального округа. Это мероприятие в Иркутской области станет надежной площадкой, позволяющей объединить все субъекты Сибири, обменяться лучшими управленческими практиками, рассмотреть, какие сферы находятся в красной зоне, и предложить механизмы для исправления ситуации, – рассказала заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Анна Сухова.

Во время стратегической сессии было отмечено, что Иркутская область участвует во всех социальных инициативах АСИ. В январе этого года между Правительством региона и Агентством стратегических инициатив было заключено соглашение о сотрудничестве для совместного решения вопросов стабильного социально-экономического развития региона, а также соглашение по внедрению стандарта развития креативных индустрий.

В регионе реализуются ключевые элементы Национальной социальной инициативы, в их числе Региональный социальный стандарт, внедряются практики «Дружелюбная организация в социальной сфере» и «Организация сопровождаемого проживания людей с инвалидностью». Идет работа по повышению показателей области в Рейтинге качества жизни.

Кроме того, Приангарье – единственный субъект СФО, где внедрили институт Регионального сервисного уполномоченного (РСУ), на который возложены задачи профессионального ориентирования в особенностях взаимодействия жителей с органами власти. За два года действия РСУ региональные команды проработали более 50 жизненных ситуаций, по которым предложено более 200 решений, оказывающих положительное влияние более чем на пять миллионов человек.

– Реализуя инструменты Национальной социальной инициативы в регионе, мы видим обратную связь. Отдельно выделю два направления, по которым необходимо усилить работу, – это образование и здравоохранение. При этом важен именно индивидуальный подход к каждой территории, к каждому муниципалитету, – подчеркнул Игорь Кобзев.