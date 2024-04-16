Рекордные 154,5 тыс. автокредитов выданы в марте 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в марте 2024 года составило 154,5 тыс. ед., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 37,8% (в феврале 2024 года – 112,1 тыс. ед.). Это наибольшее число автокредитов, выданных в течение одного месяца, за все время наблюдений за динамикой данного показателя.

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в марте 2024 года выросло на 123,7% (в марте 2023 года – 69,0 тыс. ед.).

Рекордными в марте 2024 года оказались и показатели объемов выданных автокредитов, которые составили 221,6 млрд руб. За месяц они выросли на 35,9% (в феврале 2024 года – 163,0 млрд руб.).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в марте 2024 года выдано в:

Москве (9,33 тыс. ед.),

Московской обл. (8,67 тыс. ед.),

Республике Татарстан (7,81 тыс. ед.),

Краснодарском крае (6,60 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (6,48 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика роста выданных автокредитов в регионах РФ в марте 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в:

Алтайском крае (+53,9%),

Саратовской обл. (+51,2%),

Чувашской Республике (+50,0%),

Удмуртской Республике (+48,7%),

Ставропольском крае (+46,3%).

В Москве и Санкт-Петербурге число выданных автокредитов увеличилось на 34,0% и 28,3% соответственно.

«На рекордный рост выдачи автокредитов в прошлом месяце повлияло несколько факторов, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во-первых, это изменение с 1 апреля порядка начисления утилизационного сбора, которое, по мнению, многих покупателей может привести к росту цен на автомобили. Также стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые старались сократить затоваренность собственных складов. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) – 731 балл».

Напомним, что к концу марта ажиотаж на авторынке приблизился к уровню первых дней военных действий в 2022 году – дилеры и аналитики говорят о росте «эмоциональных покупок» машин. Покупатели опасались удорожания автомобилей с 1 апреля из-за изменений правил ввоза из стран ЕАЭС, потенциальной волатильности курса после выборов президента РФ, а также отмены скидочных программ. В таких условиях машины активно покупали даже в кредит под 20% годовых.

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в последнюю неделю марта составили 38,4 тыс. и почти вышли на рекорд реализации с начала кризиса, наблюдавшийся с 28 февраля по 6 марта 2022 года. Такие данные приводит «Автостат». В начале марта 2022 года граждане в панике скупали машины на фоне объявлений о приостановке поставок западных автоконцернов.