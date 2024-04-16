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В Иркутске прошел III Всероссийский Молодежный экологический форум «ЭкоМолодежь-2024»

III Всероссийский Молодежный экологический форум «ЭкоМолодежь-2024» прошел в Иркутске в центральном офисе Байкальского Банка.

Мероприятие прошло на площадке партнера мероприятия — Байкальского банка и собрало более 150 представителей 17 вузов, 12 школ и других организаций из Иркутской, Томской областей, республик Бурятия и Татарстан, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Главными организаторами Форума выступили Ассоциация молодёжных экологических объединений Байкальского региона «ЭкоМолодёжь» и Иркутское региональное отделение Всероссийского экологического движения «Экосистема».

«Сегодня мы вместе со студентами и школьниками обсудили развитие экологического молодежного движения, проблемы охраны озера Байкал; провели молодежную стратегическую сессию по разработке предложений в региональную программу развития экологической культуры среди населения Иркутской области. Также волонтеры посетили многочисленные интерактивы от Сбера», — Дмитрий Жоров, заместитель председателя Байкальского банка.

На Форуме Сбер подписал два соглашения о сотрудничестве в экологическом просвещении, образовании и движении с благотворительным фондом «Подари планете жизнь», а также сотрудничестве Совета молодежи Байкальского банка с Ассоциацией экологических объединений Байкальского региона «Экомолодежь».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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