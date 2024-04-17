«Как бы странно это не звучало, но в ситуации на Ближнем Востоке есть положительные факторы, которые будут влиять на наш рынок. Во-первых, смена фокуса внимания западных стран с Украины на Ближний Восток, как следствие – снижение поддержки оружием. Во-вторых, любая геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке – это всегда рост стоимости нефти», – отмечает Константин Тютрин, генеральный директор иркутского представительства СОЛИД Брокер. Специально для SIA.RU он рассказал, на что сейчас следует обратить внимание инвесторам.
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Как будет реагировать российский фондовый рынок на геополитическую нестабильность на Ближнем Востоке?
/ Сибирское Информационное Агентство /
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