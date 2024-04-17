Как сохранить и приумножить капитал? 4 совета эксперта

С начала года индекс Мосбиржи вырос уже более чем на 10%: впервые с февраля 2022 года он преодолел планку в 3450 пунктов. Среди основных драйверов роста российского рынка акций – бум IPO, ожидания дивидендного сезона и редомициляция компаний. Старший инвестиционный консультант УК «Альфа Капитал» в Иркутске Константин Яникеев считает, что инвестиции на фондовом рынке могут помочь сохранить капитал, а при правильной стратегии – принести хороший результат. Рекомендации эксперта – в нашем материале.

Совет №1. Подберите подходящие инструменты

Cовременный рынок инвестиций – это не просто покупка акций или облигаций. Конечно, можно купить бумаги нескольких компаний и почувствовать себя инвестором – но где гарантии, что эти вложения принесут доход?

– На фондовом рынке вообще нет никаких гарантий, зато можно минимизировать риски потери денег и увеличить шанс на то, что инвестиции будут максимально эффективными. Здесь главное – правильно выбрать инструменты, стратегию, диверсифицировать свои вложения.

Прежде всего, требуется понимать, на какой срок и какой капитал вы готовы инвестировать. Если речь идет о коротких сроках, возможно, лучше всего выбрать облигации или фонды денежного рынка. Если речь идет минимум о нескольких годах, могут сработать акции, вложения в недвижимость, валютные активы и драгоценные металлы. В любом случае инвестору необходимо не просто выбрать подходящий инструмент, но и собрать диверсифицированный портфель, который эффективно защитит его капитал в случае колебаний рынков.

Совет №2. Доверьтесь профессионалам

Далеко не все инвесторы готовы следить за ежедневными движениями рынка. Что делать?

– Обратить внимание на паевые инвестиционные фонды (ПИФы), которые инвестируют сразу в большое число разных компаний из разных секторов. Это дает возможность управляющему постоянно проводить ротацию портфеля, покупая перспективные бумаги и продавая те, которые уже значительно выросли в цене. Благодаря этому фонды могут зачастую даже обогнать рынок, а во время коррекций показывать не такую сильную просадку.

Помимо фондов, инвестор может использовать для формирования портфеля стратегии доверительного управления (ДУ) и персональные фонды (для крупных инвесторов).

Совет №3. Избегайте паники и скоропалительных решений

Начиная с 2020 года на рынке было много «черных лебедей», зачастую движения были настолько резкими, что приводили в замешательство даже опытных инвесторов. Как сохранять голову холодной во время таких «горячих» событий?

– Вне зависимости от выбора инструментов одно из главных правил, которое позволяет повысить вероятность получения прибыли от инвестиций, – избегать паники и скоропалительных решений. Не стоит сразу же продавать упавший в цене актив. Исторически рынки всегда растут после просадок, поэтому это время лучше всего использовать для покупки подешевевших акций или облигаций. Инвестировать лучше всего постепенно, ведь предсказать, когда у рынка будет дно и как долго продолжит расти в цене тот или иной актив, не может ни один аналитик.

Совет №4. Не забывайте об альтернативных инвестициях

Золото недавно обновило исторический максимум, преодолев отметку 2300 долларов за унцию. Рост цен на драгоценный металл, по словам экспертов, обусловлен активным спросом от центральных банков, озабоченностью инфляцией, геополитическими факторами… Насколько интересны, на ваш взгляд, альтернативные инвестиции?

– Конечно, наряду с классическими инструментами фондового рынка стоит подумать и об альтернативных инвестициях. Золото, депозиты, фонды недвижимости помогут сохранить капитал в неспокойное время и обеспечат большую стабильность портфелю. Для этого удобно использовать ДУ или те же ПИФы, которые позволяют вкладываться в эти виды активов инвестору почти с любым уровнем капитала, а также пользоваться налоговыми льготами.