Россияне увеличили траты на здоровье и спорт на 20%

В первом квартале 2024 года клиенты ВТБ потратили на спорт и медицину более 42 млрд рублей, что на 21% больше трат за аналогичный период прошлого года. Свыше 34 млрд рублей держатели карт направили на покупку лекарств, оплату услуг частных врачей и медклиник. Еще 8 млрд рублей были направлены на приобретение спортивного оборудования, велотехники, экипировки, фитнес-абонементов и другие расходы для поддержания хорошей физической формы.

Спрос на потребление медицинских препаратов, а также обращений к медицинским специалистам опережает динамику покупки спортивных товаров. Траты клиентов ВТБ на медицину в первом квартале превысили 34,3 млрд рублей, что на 23% больше, чем годом ранее. Из них 25,1 млрд рублей составили покупки лекарств в аптеках (рост на 23% по объему к аналогичному периоду прошлого года) и 9,2 млрд рублей – на оплату медуслуг в клиниках (на 26% больше по объему).

Спрос на спортивные товары в первом квартале 2024 года был на 3% выше, чем годом ранее, а объем трат вырос на 11%.

В общей сложности за этот период клиенты ВТБ направили 1,7 млрд рублей на покупку спортинвентаря и прочих атрибутов для активного отдыха. Заметно выросло количество желающих заниматься в специализированных спортивных сообществах. Фитнес-абонементы и членство в спортивных клубах оплачивались россиянами на 8% чаще, чем годом ранее. В январе-марте клиенты ВТБ направили на эти цели свыше 3,6 млрд рублей.

Развитие доступной инфраструктуры и общественных пространств оказывают положительное влияние на динамику спроса на велотехнику. При этом спрос на товары этой категории подвержен сезонности – объем трат и количество покупок кратно увеличиваются ближе к летнему сезону. Если в январе клиенты ВТБ совершили 4,3 тысячи транзакции на покупку велосипедов или запчастей к ним на 16,7 млн рублей, то уже в марте интерес к ним вырос почти в три раза, до 44,8 млн рублей.

Растет к лету и число спортивных страховок. По данным СК «Росгосстрах», более 85% их клиентов по страхованию от нечастного случая во время занятий спортом покупают краткосрочные спортивные полисы в период с марта по сентябрь, так как участвуют в летних спортивных мероприятиях с обязательным наличием страховки. Ближе к началу осени актуальным становится страхование детей для посещения секций.

Покупка спортивной формы и экипировки – вопрос актуальный в любое время года. В первом квартале ежемесячно совершалось около 220 тыс. транзакций на покупку формы, одежды для верховой езды или езды на мотоцикле на 850 млн рублей. Средний чек составил 3,9 тыс. рублей.

«Мы отмечаем рост внимания россиян к состоянию своего здоровья. Сегодня многие предпочитают проходить обследования всего организма и сдавать анализы, не дожидаясь критических сигналов. С другой стороны, растет интерес к активному образу жизни. Стимулом для этого служит появление большого числа новых спортивных объектов, организация общественных пространств, парковых зон, выделенных велодорожек. Все это приводит к увеличению трат на необходимую атрибутику, форму и экипировку», – прокомментировал результаты опроса руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.