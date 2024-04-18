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Среднедушевой доход в Иркутской области вырос на 13,2%

Губернатор Игорь Кобзев, выступая с Посланием о положении дел в Иркутской области, подробно остановился на одной из важных, поставленных президентом России задач – повышении доходов граждан и снижении уровня бедности.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

В частности, Игорь Кобзев отметил рост на – 13,2% среднедушевого денежного дохода населения, который составил 39 654 рубля. На 5,5% по отношению к 2022 году в 2023 году выросли реальные денежные доходы граждан. Среднемесячная заработная плата работников организаций, по предварительным данным, за 2023 год выросла на 13% и составила чуть более 73 тысяч рублей, реальная заработная плата выросла на 7,2% по отношению к 2022 году.

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– На 2023 год целевой показатель уровня бедности составляет 14,5%. На данный момент официальная статистика еще не опубликована, но мы уверены, что данный показатель достигнут, – добавил Игорь Кобзев.

Губернатор констатировал, что за счет организованной работы по повышению доходов населения и реализации социальных контрактов уровень бедности в Иркутской области стабильно снижается. Из трудной жизненной ситуации за 3 года вышло 80 тыс. человек.

– На особом контроле в регионе стоит вопрос строгого соблюдения требований по оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами президента. А это около 84 тысяч работников государственных и муниципальных учреждений. С 1 января 2024 года проиндексированы должностные оклады работников государственных учреждений региона на 6,6%, – подчеркнул Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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