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Механизмы реализации энергетической стратегии определят в Иркутской области

В стратегии уделяется особое внимание вопросам газификации, в том числе переводу ТЭЦ на газ. Об этом глава Приангарья Игорь Кобзев заявил в ходе оглашения послания парламенту региона.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Здесь требуется очень взвешенная позиция. Газификация – это не только экологические эффекты, но ещё и экономические. Это сложная задача, в которой завязаны много факторов: цена на газ, механизмы компенсации затрат, трассировка газопроводов и другие. При решении этих задач мы активно взаимодействуем с Сибирским энергетическим институтом – отделением Академии наук России. Уже готов первый этап энергетической стратегии. До конца года необходимо определить конкретные механизмы ее реализации, – отметил в послании Игорь Кобзев.

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Глава региона также поручил региональным министерству экономического развития и министерству жилищной политики и энергетики до июня этого года провести оценку потенциала рынка сжиженного газа и совместно с представителями научного сообщества определить оптимальные локации размещения производств сжиженного природного газа.

– У потенциальных инвесторов есть живой интерес к созданию заводов по производству сжиженного природного газа на территории области. Для нас это интересное направление, поскольку имеется много отдаленных населенных пунктов с неразвитой энергетической инфраструктурой, до которых экономически не рентабельно строить подводящие газопроводы. Конечно, сжиженный газ дороже сетевого, но именно в таких случаях он может быть востребован, – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, энергетическая стратегия разрабатывается в регионе по поручению губернатора. Исполнителем государственного заказа выступает Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук. Работа начата в 2023 году. Завершить ее планируется до конца 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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