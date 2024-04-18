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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев озвучил предлагаемую норму энергопотребления для жителей региона

“Чтобы сохранить преимущество низких тарифов для потребителей Иркутской области, мы установим диапазон потребления электроэнергии, который не затронет интересы абсолютного большинства жителей региона. Сейчас мы обсуждаем норму в 25 тысяч КВт/час в месяц”, - заявил Игорь Кобзев во время ежегодного послания депутатам Законодательного собрания Иркутской области о положении дел в регионе в 2023 году и основных направлениях областной государственной политике на 2024 год.

Он напомнил, что введение тарифа с привязкой к уровню потребления связано с необходимостью уйти от перекрестного субсидирования, когда низкие тарифы для населения частично компенсируются относительно высоким тарифом для предприятий.

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– Региональные власти должны определиться: либо постепенно повышать тариф для населения с целью сокращения перекрестного субсидирования, либо вводить тариф с привязкой к уровню потребления. В большинстве субъектов решения об установлении таких тарифов уже приняты. В случае, если к 1 июля 2024 года мы не введем новые тарифы, 2,3 миллиарда рублей [выпадающих доходов энергокомпаний] придется компенсировать из областного бюджета, что отразится на его устойчивости и исполнении наших социальных обязательств, – заявил глава региона.

Вместе с тем Игорь Кобзев подчеркнул, что правительство региона делает все возможное, чтобы оградить население от необоснованного увеличения платежей за электричеств. В частности, предлагает установить социальную норму потребления в 25 тысяч КВт/час в месяц.  Этот объем позволит сохранить в рамках разумного платежи за электричество для жителей сельской местности, частного сектора, которые отапливают дома с помощью электроэнергии.

– Я допускаю, что будут политические спекуляции вокруг этой темы. Но ещё раз повторю – я сделаю все возможное, чтобы сохранить для жителей региона самый низкий тариф на электрическую энергию и самую возможно высокую норму потребления, – заявил Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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