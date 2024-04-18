«Задача – не просто найти инвестора, а построить новый аэропорт» – губернатор

«Отдельный вопрос, связанный, в том числе и с туризмом, – аэропорт. Все вы знаете, насколько он сложный. Прирост трафика по итогам года – плюс 44%. Это максимальный прирост среди всех российских авиаузлов. Нашу позицию о передаче аэропорта Иркутска в федеральную собственность я озвучил президенту. Главное сейчас задача – не просто найти инвестора, работая вместе с федеральными структурами, а построить новый аэропорт», – заявил губернатор Игорь Кобзев во время ежегодного послания депутатам Законодательного собрания Иркутской области о положении дел в регионе в 2023 году и основных направлениях областной государственной политике на 2024 год.

По словам главы региона, для этого требуются колоссальные средства, эти задачи не могут быть решены на региональном уровне. Все вопросы рассматриваются на рабочей группе под руководством помощника президента Игоря Левитина.

Кроме того, губернатор отметил важность развития малых аэропортов. В регионе их восемь. Сейчас ведётся подготовительная работа по подготовке документов для привлечения средств из федерального бюджета на модернизацию не менее трёх аэропортов, начиная с 2025 года. Предварительно получено согласие на реконструкцию аэропорта Усть-Кут.

Напомним, что в Иркутске ведётся строительство временного терминала прилета для внутренних рейсов, на что выделено 585 миллионов рублей. Новый одноэтажный модульный павильон, площадью 2,6 тыс. кв. м, будет обслуживать прибывающих и трансферных пассажиров. Строительство временного терминала позволит разгрузить действующее здание аэровокзала внутренних линий, оставив в нём только вылетающих пассажиров и провожающих их людей. Это позволит увеличить пассажиропоток аэропорта и создать более комфортные условия для пассажиров.