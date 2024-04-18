Турпоток на Байкал к 2036 году должен составить пять миллионов человек в год

«К 2036 году общий туристический поток на Байкал со стороны Иркутской области и республики Бурятия должен составлять пять миллионов человек в год. Это одна из серьёзных стратегических задач, которую мы должны решить», – заявил губернатор Игорь Кобзев во время ежегодного послания депутатам Законодательного собрания Иркутской области о положении дел в регионе в 2023 году и основных направлениях областной государственной политике на 2024 год.

Напомним, что по итогам 2023 года Иркутская область приняла около 1,8 миллионов туристов, Республика Бурятия – 800 тысяч.

Глава региона рассказал, что для этого планируется решить целый комплекс задач по строительству дорог, инфраструктуры, аэропорта, а также реализовать масштабный проект «Волшебный Байкал», защита которого недавно состоялась перед президентом России. Во время послания он показал, как будет выглядеть новая туристическая инфраструктура.

Этот проект объединяет два берега великого озера и даёт старт качественному уровню развития туризма в Иркутской области и Республике Бурятия. На территории будут построены новые отели, гостиницы, рестораны, современная причальная инфраструктура для организации водных путешествий, которые должны по-новому открять красоту побережья озера Байкал. В проект «Волшебный Байкал» войдут две локации из Иркутской области – это город Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» и «Байкальская слобода» в районе поселка Тальцы.

Туристская территория «Байкальская Слобода», которая реализуется совместно с государственной корпорацией Туризм.РФ, является уникальным всесезонным курортом на берегу реки Ангара с международным уровнем сервиса круглогодичным аквапарком, термальными комплексами и яхтенной мариной.

Особая экономическая зона «Ворота Байкала» в Байкальске активно развивает всесезонный туризм. Планируемые к реализации инвестиционные проекты соответствует концепции экотуризма и направлены на развитие всесезонного спортивного, водного, делового и событийного туризма.