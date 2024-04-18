Турпоток на Байкал к 2036 году должен составить пять миллионов человек в год

«К 2036 году общий туристический поток на Байкал со стороны Иркутской области и республики Бурятия должен составлять пять миллионов человек в год. Это одна из серьёзных стратегических задач, которую мы должны решить», – заявил губернатор Игорь Кобзев во время ежегодного послания депутатам Законодательного собрания Иркутской области о положении дел в регионе в 2023 году и основных направлениях областной государственной политике на 2024 год.
Напомним, что по итогам 2023 года Иркутская область приняла около 1,8 миллионов туристов, Республика Бурятия – 800 тысяч.
Глава региона рассказал, что для этого планируется решить целый комплекс задач по строительству дорог, инфраструктуры, аэропорта, а также реализовать масштабный проект «Волшебный Байкал», защита которого недавно состоялась перед президентом России. Во время послания он показал, как будет выглядеть новая туристическая инфраструктура.
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Этот проект объединяет два берега великого озера и даёт старт качественному уровню развития туризма в Иркутской области и Республике Бурятия. На территории будут построены новые отели, гостиницы, рестораны, современная причальная инфраструктура для организации водных путешествий, которые должны по-новому открять красоту побережья озера Байкал. В проект «Волшебный Байкал» войдут две локации из Иркутской области – это город Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» и «Байкальская слобода» в районе поселка Тальцы.
Туристская территория «Байкальская Слобода», которая реализуется совместно с государственной корпорацией Туризм.РФ, является уникальным всесезонным курортом на берегу реки Ангара с международным уровнем сервиса круглогодичным аквапарком, термальными комплексами и яхтенной мариной.
Особая экономическая зона «Ворота Байкала» в Байкальске активно развивает всесезонный туризм. Планируемые к реализации инвестиционные проекты соответствует концепции экотуризма и направлены на развитие всесезонного спортивного, водного, делового и событийного туризма.