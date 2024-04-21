Комнаты в Иркутске за год подорожали на 22%

Доли в виде комнат подорожали по всей России, в том числе в Иркутске: это выяснили аналитики во время исследования. Подробности сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Цена такой недвижимости в столице Приангарья с начала 2024-го подросла на 10,1%, за год – на 22%. В настоящее время средняя стоимость комнат равна 1,6 млн рублей.

Наибольший рост цен по России зафиксирован в Челябинске – на 19,8%, Симферополе –18,7%, Ульяновске – 18%, Махачкале – 16,5%, Кемерове – 16,4%, Улан-Удэ – 16,3%, Ярославле – 16,3%, Волжском – 15,7%, Чебоксарах – 15,1%, Саратове – 14,9%.

Подешевели комнаты в Магнитогорске – на 5,9%, Московской области – 5,1%, Владивостоке –2,7%, Туле – 2,1%, Ленинградской области – 1%, Грозном – 1%, Иванове – 0,1%. В Москве стоимость комнат с начала года не поменялась.