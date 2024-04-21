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В России на 70% выросла потребность в специалистах со знанием китайского языка

В России стали более востребованными специалисты со знанием китайского языка. С начала года появилось свыше 9 тысяч соответствующих предложений: эта цифра превышает показатели 2023 года на 70%, сообщает HeadHunter.

Наиболее высокая потребность в китаистах наблюдалась в Москве и составила более 3 тыс. вакансий, или 37% всех предложений в РФ. На втором месте Санкт-Петербург, где размещено более 1 тыс. вакансий, или  12%. В пятерке –  Московская область, Приморский край и Новосибирская область.

Самыми востребованными работниками, которые владеют китайским языком, стали переводчики, менеджеры по логистике, специалисты по продажам и работе с клиентами и менеджеры по закупкам.

Большинство компаний предлагают кандидатам со знанием китайского языка полную занятость. В 52% случаев для трудоустройства соискателям требуется стаж до трех лет. В среднем таким специалистам платят 98 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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