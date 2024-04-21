В Иркутской области увеличили оперативность тушения лесных пожаров

Федеральный штаб по тушению лесных возгораний состоялся сегодня. В Приангарье с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда зарегистрировано 49 возгораний. В прошлом году на этот же день произошло 33 пожара. рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Действительно, количество лесных пожаров возросло в 1,48 раза. При этом в прошлом году общая площадь возгораний составляла более 2 тыс. га, в этом она меньше в 6,3 раза – 330,3 га. Это свидетельствует о высокой оперативности реагирования лесопожарных сил», – доложил заместитель председателя правительства Иркутской области Владимир Читоркин.

В настоящее время лесные возгорания в Приангарье отсутствуют. При этом федеральным штабом отмечена необходимость проведения профилактической работы с населением. В рамках данной работы ежедневно работает от 70 до 100 маневренных групп.