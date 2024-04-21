В Бодайбо из-за неблагоприятной погоды закрыли аэропорт

На фоне неблагоприятной погоде в городе Бодайбо временно закрыли аэропорт. Подробности сообщает пресс-служба Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры.

«По предварительной информации, аэропорт закрыт для приема и отправления воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями до 06:00 часов 22 апреля 2024 года», – говорится в сообщении.

Вследствие этого вылет рейсов по маршрутам «Иркутск – Бодайбо» и «Бодайбо – Иркутск» отложен. Надзорное ведомство контролирует предоставление пассажирам необходимых услуг. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.