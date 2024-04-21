Иркутская область в 2024 году на 20% увеличит финансирование отдыха детей

В Иркутской области к летней оздоровительной кампании готовят организации отдыха детей с 2-5 разовым питанием. В них в 2024 году планируется оздоровить не менее 88 тысяч детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Для финансирования мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей из областного бюджета предусмотрено более 1,2 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2023 году. Малозатратными формами отдыха запланировано охватить не менее 160 тысяч детей», –прокомментировал заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Приангарья Максим Парфенов.

В реестре организаций отдыха детей и их оздоровления содержатся сведения о 820 таких компаниях в Иркутской области. Это 12 лагерей на базе санаториев, 64 детских лагеря, 16 палаточных лагерей, 12 лагерей труда и отдыха, 716 лагерей с дневным пребыванием детей.