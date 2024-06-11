«Цифра брокер»: Индекс Индексы не смогли развить восстановление

В понедельник индекс МосБиржи понизился на 1,62% до 3180,94 п., индекс РТС ослаб на 1,08% до 1130,91 п. на фоне умеренного укрепления рубля. Индекс RGBI не удержался на максимумах прошлой недели, снизившись в понедельник на 0,88%.

Предварительная оценка исполнения федерального бюджета в январе-мае текущего года могла способствовать укреплению рубля. По данным Минфина, объем доходов федерального бюджета в январе-мае 2024 года составил 14289 млрд руб. Нефтегазовые доходы составили 4951 млрд руб., ненефтегазовые доходы федерального бюджета достигли 9 338 млрд руб. Таким образом, бюджетный баланс вновь стал положительным (на уровне 501 млрд руб.), а накопленное в 2024 году отставание доходов от расходов снизилось в полтора раза — с 1,484 трлн руб. по итогам четырех месяцев до 983 млрд руб. по результатам первых пяти месяцев года.

Данные по внешней торговле тоже выступают на стороне рубля. По оценке Федеральной таможенной службы, внешнеторговое сальдо РФ в январе-апреле 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 18,8% и составило $50,5 млрд. Экспорт товаров из России в указанном периоде сократился до $135,1 млрд, на 0,3% в годовом выражении, импорт – на 9,1%, до $84,6 млрд.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов сообщил в понедельник, что денежно-кредитные условия достигнут максимальной жесткости в III квартале 2024 года, если этого будет недостаточно для замедления спроса и инфляции, а Банк России будет готов повысить ключевую ставку в июле более чем на 100 базисных пунктов. Столь жесткая позиция Банка России тоже может оказывать поддержку рублю, но неблагоприятно отражается на динамике котировок на долговом рынке.

Новости, ожидания и торговые идеи. Cлабая динамика в сегменте ОФЗ оказывает давление на рынок акций. Таким образом, устойчивое восстановление фондовых индексов будет возможным после того, как стабилизируется ситуация в сегменте суверенного долга. До этого времени волатильность на рынке акций может оставаться повышенной.

В понедельник индекс RVI, отражающий уровень волатильности на российском фондовом рынке, повысился до 24,05 п. по сравнению с достигнутым на прошлой неделе максимумом на уровне 28,44 п.