«Открытие»: Индекс МосБиржи упал в понедельник, но держится выше средней цены за 100 дней

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции подешевели по итогам торгов в понедельник, 28 ноября.

На 19:00 мск:

· Индекс МосБиржи — 2 177,45 п. (-0,81%), с нач. года -42,5%

· Индекс РТС — 1 122,46 п. (-1,63%), с нач. года -29,7%

На фоне отсутствия сильного внутреннего драйвера роста инвесторы концентрировали внимание на компаниях, которые будут в обозримом будущем платить дивиденды, на акциях компаний, ориентированных на внутренний рынок. Нефтегазовый сектор на фоне коронавирусных проблем Китая и рисков рецессии как в Европе, так и в США остается под давлением продолжения снижения сырьевых цен. А без нефтегазового сектора, имеющего большой вес в ключевых российских индексах, рынок будет крайне непросто (если не невозможно) реализовать уверенный рост. Меж тем индекс МосБиржи пока остается выше своей средней цены за 100 дней. Поэтому шанс на консолидацию вместо коррекции сохраняется.

Внешний фон не поддержал российские акции. Фондовые площадки в Европе и в США преимущественно снижались, нефть продолжала дешеветь, как и цветные металлы в Лондоне, как и агрокультуры типа кофе, кукурузы, а также хлопка. Впрочем, рынок акций Европы, как и российский, выглядит краткосрочно перекупленным и созрел для коррекции. На выходных по Китаю прокатилась волна протестов против антиковидных ограничений, и это событие создает риски еще большего ужесточения таких мер. Все это чревато спадом экономической активности и снижением спроса на сырье в целом и энергоносители в частности.

На 19:15 мск:

· Brent, $/бар. — 82,47 (-1,39%), с нач. года +6,0%

· WTI, $/бар. — 75,88 (-0,52%), с нач. года +0,9%

· Urals, $/бар. — 60,48 (+1,27%), с нач. года -21,2%

· Золото, $/тр. унц. — 1 743,44 (-0,65%), с нач. года -4,7%

· Серебро, $/тр. унц. — 20,92 (-3,81%), с нач. года -9,2%

· Алюминий, $/т — 2 357,00 (-0,23%), с нач. года -16,0%

· Медь, $/т — 7 935,00 (-0,91%), с нач. года -18,4%

· Никель, $/т — 25 405,00 (-0,04%) с нач. года +22,4%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,9 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 2,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 1 вырос и 9 снизились по итогам дня.

Аутсайдером дня вновь стал отраслевой индекс «Информационных технологий». Только бумаги HeadHunter (HHRU) и акции «Группы Позитив» (POSI) в секторе завершили основную сессию в плюсе. Остальные его представители оказались под давлением. Лидером снижения в секторе и в опять стал «Яндекс» (YNDX) на неопределенности в отношении реорганизации компании.

Ключевые сегменты «Яндекса» останутся в РФ, но детали раздела акционерного капитала пока неизвестны

Лидером дня стал индекс «Металлов и добычи» (+0,23%). В плюсе акции золотодобытчиков «Полюса» (PLZL) и «Селигдара» (SELG), а также префы «Мечела» (MTLRP). В лидерах снижения акции «Распадской» (RASP), обычка «Мечела» (MTLR), производителя титана и титановой продукции «ВСМПО-Ависма» (VSMO), а также алмазодобывающая компания «Алроса» (ALRS) и производитель алюминия «Русал» (RUAL).

Отраслевой индекс «Электроэнергетики» (+0,8%) не сильно отстал от телекомов. На новостях о дивидендах в лидеры роста вышли акции «Россети Центр и Приволжье». В минусе день завершили бумаги ОГК-2, «Россети» и «Мосэнерго».

Из 40 акций индекса МосБиржи 12 подорожали и 28 подешевели по итогам дня.

92,9 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 50,0 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 42,9 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

По-прежнему отмечаем, исходя из того, что 93% компаний-компонентов индекса МосБиржи торгуются выше своей средней цены за последние 50 дней (максимум текущего года 97,6%), 52% компаний торгуются выше средней цены за 100 дней и 43% компаний торгуются выше своей средней цены за 200 дней, ретроспективно российский рынок в текущей точки без наличия сильного драйвера выглядит способным впасть в консолидацию. Мы прогнозировали на ноябрь 2300 пунктов по индексу МосБиржи, но получили лишь 2255 п. в середине месяца, что на 2% ниже нашей цели. Тем не менее пока мы положительно оцениваем потенциал роста дешевого и малоликвидного российского рынка к концу года до 2400-2500 пунктов.

Корпоративные истории

· Совет директоров «Россети Центр» (MRKC) рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2022 г. в размере 0,34 руб. на акцию — выше наших предварительных оценок (0,3 руб. на акцию). Дивидендная отсечка при этом наступит уже в следующем году — 9 января. Таким образом, компания выплатила промежуточные дивиденды на уровне годовых за 2021 год, направив на выплаты 40% чистой прибыли по РСБУ и 34% по МСФО за 9 месяцев. Дивидендная доходность составляет вполне приличные 12%. Мы считаем акции подходящими для инвестора со сбалансированным риск-профилем.

· Совет директоров «Россети Московский регион» (MSRS) рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за январь—сентябрь 2022 года в размере 0,0849 руб. на акцию. На фоне привлекательной в текущих условиях дивидендной доходности по-прежнему считаем привлекательными в секторе не только бумаги MSRS, но и префы ««Ленэнерго» (LSNGP).

· Акции «Соллерс» (SVAV) подскакивали до максимумов с 10 ноября на уровне 250 руб. на корпоративных новостях. Напомним, акции SVAV в. июне падали до 167,5 руб., что стало минимумом цены с весны 2009 года. От июньских минимумов до сегодняшних максимумов рост составил 49%. Автомобилестроитель начал выпускать легкие коммерческие грузовики (LCV) под собственным одноименным брендом на мощностях бывшего совместного предприятия с американским автоконцерном Ford в татарстанской Елабуге. Компания планирует завершить 2022 год с прибылью по МСФО, несмотря на убыток по итогам первого полугодия (выручка за 6 месяцев -29% г/г до 28,2 млрд рублей, чистый убыток составил 1,1 млрд рублей), и значительно улучшить финансовые результаты в 2023 году за счет запуска нового производства LCV. «Соллерс» планирует в 2023 году перезапустить автомобильный завод во Владивостоке (ранее «Мазда Соллерс», на нем собирались кроссоверы CX-5, CX-9 и седан Mazda 6) и начать выпуск новой модельной линейки. В октябре продажи «Соллерс», по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), упали на 35% г/г до 2,688 тыс. авто. Рост к сентябрю составил 30%. За 10 месяцев продажи снизились на 39% г/г до 25,405 тыс. авто. Однако доля «Соллерс» на рынке выросла почти на 2 процентных пункта до 5,1% (за период в 10 месяцев).

· Акции «РусГидро» (HYDR) торговались в понедельник в плюсе и были в группе лидеров сектора «Электроэнергетики». Напомним, среди компаний компонентов индекса МосБиржи только 2 бумаги с начала года прибавили в цене: «РусГидро» и «ФосАгро». Так вот «РусГидро» опубликовала сегодня финансовые результаты (МСФО). В III квартале: выручка -1,8% г/г до 87,93 млрд руб., EBITDA -42% г/г до 14,92 млрд руб., чистый убыток 3,32 млрд руб. против 12,15 млрд руб. прибыли в том же периоде годом ранее. За 9 месяцев: выручка +2,8% до 302,55 млрд руб., EBITDA -17,4% до 76 млрд руб. чистая прибыль сократилась в 2 раза до 26,7 млрд руб. Акции HYDR утром выросли в цене в преддверии публикации отчетности, после публикации результатов упали к уровням закрытия торгов в пятницу, но довольно быстро восстановили просадку. Тем не менее мы оцениваем опубликованную отчетность, как слабую. Нашу инвестиционную идею по HYDR мы отправили на пересмотр.