«Открытие»: Отечественный рынок под давлением китайских неприятностей

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Отечественный рынок под давлением китайских неприятностей

· Российский рынок снижался в первой половине дня. Спад в Европе, карантины и социальные протесты в Китае создают неблагоприятный фон для сырьевого экспорта РФ. Пожалуй, что это главная и единственная идея торгового дня. Активность остаётся невысокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 15,1 млрд руб к середине дня.

· По состоянию на 15:25 мск Индекс МосБиржи - 2172,69 п. (-1,02%), а Индекс РТС - 1124,90 п. (-1,42%).

· Единственной растущей индексной бумагой к середине торгов были акции «Русгидро». Самыми слабыми оказались «Яндекс», «НОВАТЭК», «Роснефть», Polymetal и МТС.

· На прошлой неделе было объявлено о реструктуризации компании «Яндекс». Предполагается, что бизнес может быть разделён на российскую и зарубежную части. Первоначально рынок отреагировал позитивно, но дальнейшие размышления наталкивают на мысль о том, что в будущем это может оказаться совершенно иной компанией с другой динамикой роста и приоритетами. Соответственно, рост неопределённости бизнеса не позволяет говорить уверенно об инвестиционной привлекательности, хотя пока рано делать негативные выводы.

· Ситуация в Китае приобретает весьма негативный характер. 20%-25% экономики находится под различными карантинными ограничениями, что привело к волне социального недовольства и даже столкновениям с полицией. Прямым образом снижение социальной мобильности сказывается на потреблении топлива. На текущий момент общий спрос на нефть упал уже более чем на 1 млн бар. в сутки. Также можно предположить спад в производственной активности, что негативно для других экспортных секторов российского рынка. Однако в первых рядах пострадавших всё же находятся российские нефтяники.

· В техническом разрезе можно говорить, что к середине дня индекс МосБиржи вновь оказался ниже 100-дневной скользящей около 2168 п. Соответственно, если день будет закрыт ниже этой линии, то вновь усилятся сигналы на снижение вплоть до 50-дневной скользящей около 2106 п. При этом снижение поддерживается внешними факторами. Вряд ли ситуация в Китае быстро поменяется. Уже в среду мы получим оценки деловой активности в КНР за ноябрь и есть уверенность в том, что ситуация в ноябре будет хуже, чем в октябре.

· Рубль слабел против доллара и евро, но в паре с юанем был относительно стабильным. По сути, Китай становится основным торговым партнёром и это во многом определяет мягкую привязку рубля к юаню. Сам юань также слабел против доллара и евро. К концу недели ослабление российской валюты может усилиться, так как исчезнет фактор поддержки налогового периода.

· Доллар слабел на Forex. Преимущественно потери были в паре с евро. Вновь можно говорить о снижении доходности казначейских обязательств при одновременном росте доходностей европейских бумаг. Разрыв в доходностях 10-летних бумаг США и Германии стал меньше 1,5 процентного пункта.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 105,53 (-0,37%),

· EUR/USD - $1,0469 (+0,57%),

· GBP/USD - $1,2083 (-0,12%),

· USD/JPY - 138,18 (-0,63%),

· USD/RUB – 60,84 (+0,56%),

· EUR/RUB – 63,63 (+1,13%),

· CNY/RUB – 8,419 (+0,05%).

Спад в Китае заденет Европу

· Ситуация в Китае также отражается на европейских индексах. С одной стороны, карантинные меры могут негативно сказаться на продажах европейских товаров, а, с другой, спад в промышленном производстве также приведёт к снижению спроса на оборудование, не говоря о возможных новых проблемах с логистикой поставок китайских товаров и компонентов. Соответственно, нефтегазовый сектор терял почти 2%, а сектор базовых материалов около 1,5%. Под давлением были секторы автомобилестроения и люксовых товаров. Также отметим, что Stoxx 600 повышался шесть недель подряд, что привело к ситуации локальной перегретости рынка. Бумаги Credit Suisse обновили очередной антирекорд, упав на 4%. Согласно заявлению главы швейцарского подразделения банка, некоторые состоятельные клиенты вывели свои средства, хотя и не закрыли свои счета.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7459,73 п. (-0,36%),

· DAX - 14402,56 п. (-0,95%),

· CAC 40 - 6645,87 п. (-0,99%).

Вероятность нового сокращения производства в ОПЕК+ растёт

· Нефть теряла более 3% к середине европейских торгов. Вновь мы говорим о ситуации в Китае, где 20%-25% экономики находится под различными мерами карантинного характера. Ещё на прошлой неделе спрос на нефть упал до 13 млн бар. в день, что на 1 млн бар. ниже обычного. Соответственно, дальнейшее расширение карантинных мер может ещё больше сказаться на дорожном трафике. Однако данное обстоятельство способно побудить ОПЕК+ вновь пойти на сокращение производства. Следующее совещание состоится 4 декабря и ещё на прошлой неделе Саудовская Аравия заявляла о возможности нового снижения добычи. Некоторые арабские источники утверждают, что бюджет Саудовской Аравии рассчитывается на 2023 год с учётом цены нефти на уровне $80 за баррель. Соответственно, вероятность жёсткого решения ОПЕК+ будет возрастать, если нефть продолжит дешеветь.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $81,15 (-2,97%),

· WTI - $74,17 (-2,77%),

· Алюминий - $2360,5 (-0,08%),

· Золото - $1758,3 (+0,25%),

· Никель - $25620 (+0,80%).

Американский потребитель обновил очередной рекорд онлайн-покупок

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,5% в Dow Jones до 0,7% в S&P 500. Опасения инвесторов в США связаны с отражением спада Китайской экономики на прибылях корпораций США. Кроме того, администрация Джо Байдена запретила сертификацию нового телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE, что, соответственно, может вызвать ответную реакцию в КНР. Поводом для запрета служат утверждения, что эти компании связаны с коммунистической партией и могут предоставить возможности для слежки.

· Меж тем собственные американские данные указывают на вполне здоровое состояние экономики. Пока поступили данные о том, что в «чёрную пятницу» американский потребитель потратил более $9 млрд на покупки онлайн. В рамках кибер-понедельника продажи ожидаются на рекордном уровне около $11 млрд. Статистика от розничных магазинов может оказаться менее впечатляющей.