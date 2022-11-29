Комментарии

«Открытие»: Китайский фактор негативно сказался на российских акциях Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Китай вновь улучшает условия для строительного сектора Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать осторожно оптимистичным. То, что было невозможно ранее, становится реальностью сегодня. Китай снимает ограничения на частное размещение капитала для застройщиков, что сдерживало рост в секторе уже более 13 лет. Для рынка РФ это означает вероятность дальнейшего оперативного реагирования на проблемы экономики в КНР. То есть эмоциональные реакции рынка на негатив будут купироваться долгосрочными решениями. Поэтому настроение в Китае может передаться российским инвесторам. Рубль также способен вместе с юанем отыграть часть потерь предыдущего дня, тем более, что на защиту нефти уже поднимается Саудовская Аравия, которая не желает цены ниже $80 за баррель. Китайский фактор негативно сказался на российских акциях Российский рынок снизился по итогам торгов понедельника. Основной идеей торгового дня была ситуация в Китае. Быстрое распространение коронавируса и меры в рамках политики нулевой терпимости приводят к снижению деловой активности, но уставшее от ограничительных мер население начинает выражать недовольство в публичном поле. Как следствие, на рынках опасаются более глубокого и затяжного спада в экономике Китая, что негативно для сырьевых товаров и перспектив российского экспорта. Активность была невысокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 25,255 млрд руб.

По итогам торгов 28 ноября Индекс МосБиржи – 2177,45 п. (-0,81%), а Индекс РТС - 1122,46 п. (-1,63%). Лидеры роста на 23:50 мск: Полюс 7 150,5 2,03% НЛМК ао 105,76 0,34% РусГидро 0,77 0,33% Татнфт 3ао 367,6 0,33% ФосАгро ао 6 429 0,22% Лидеры снижения на 23:50 мск: Yandex clA 1 914,2 -5,26% Новатэк ао 1 037,8 -2,59% GLTR-гдр 279,75 -1,76% TCS-гдр 2 645 -1,73% МКБ ао 6,17 -1,49% 9 отраслевых индексов российского рынка закрыли день в минусе. Рост показал лишь сектор металлов и добычи (+0,23%) за счёт бумаг золотодобывающих компаний. Самым слабым стал сектор информационных технологий (-4,26%).

Бумаги «Яндекс» потеряли 5,6%. Инвесторы реагируют на рост неопределённости бизнеса в связи с предстоящей реорганизацией, которая, вероятно, предполагает разделение на российскую часть и зарубежную. Соответственно, у держателей бумаг компании нет уверенности в том, чем они будут владеть в будущем, и, как «Яндекс» будет существовать в условиях государственной опеки.

Чуть больше позитива в акциях производителей удобрений. Экспортная квота для производителей азотных удобрений увеличена на 750 тыс. тонн. Решение действует до конца 2022 года.

Акции «РусГидро» (HYDR) торговались в понедельник в плюсе и были в группе лидеров сектора «Электроэнергетики». Напомним, среди компаний компонентов индекса МосБиржи только 2 бумаги с начала года прибавили в цене: «РусГидро» и «ФосАгро». Так вот, «РусГидро» опубликовала сегодня финансовые результаты (МСФО). В III квартале: выручка -1,8% г/г до 87,93 млрд руб., EBITDA -42% г/г до 14,92 млрд руб., чистый убыток 3,32 млрд руб. против 12,15 млрд руб. прибыли в том же периоде годом ранее. За 9 месяцев: выручка +2,8% до 302,55 млрд руб., EBITDA -17,4% до 76 млрд руб. чистая прибыль сократилась в 2 раза до 26,7 млрд руб. Акции HYDR утром выросли в цене в преддверии публикации отчетности, после публикации результатов упали к уровням закрытия торгов в пятницу, но довольно быстро восстановили просадку. Тем не менее, мы оцениваем опубликованную отчетность, как слабую. Нашу инвестиционную идею по HYDR мы отправили на пересмотр.

Рубль слабел на фоне завершения налогового периода и ухудшения ситуации на сырьевых рынках. Экономика КНР становится ключевой для российского экспорта. Поэтому рубль может быть склонен к слабости вместе с китайским юанем против других валют. Кроме того, снижение спроса в КНР на нефть и другие экспортные товары из РФ может негативно сказаться на объёмах внешней выручки. Впрочем, текущее ослабление вполне укладывается в наш прогноз в начале ноября, когда мы предположили расширение верхней границы торгового диапазона. Однако случилось это в большей степени против евро, чем против доллара США.

Доллар совершил разворот в течение дня. До середины европейских торгов он демонстрировал слабость против евро на фоне сужения разрыва доходностей между американскими и европейскими государственными обязательствами. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард не предоставила каких-либо подсказок в отношении денежной политики европейского регулятора, но гораздо более чёткие сигналы прозвучали из уст президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. По его мнению, рынки закладывают слишком много оптимизма. Он полагает, что ФРС, как минимум, должна повысить ставку до нижней границы коридора 5,00%-7,00%. Он отметил, что рынки недооценивают вероятность более агрессивных решений ФРС, включая более жёсткую политику в 2023 году. Соответственно, динамика доходностей по американским и европейским облигациям развернулась на 180 градусов, а вместе с этим произошли изменения в динамике валютных пар. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 106,67 (+0,71%),

EUR/USD - $1,0335 (-0,72%),

GBP/USD - $1,1949 (-1,24%),

USD/JPY - 138,95 (-0,07%),

USD/RUB – 61,23 (+1,2%),

EUR/RUB – 63,85 – (+1,48%),

CNY/RUB – 8,436 (+0,25%). ФРС настаивает на жёсткости Индексы США заметно снизились по итогам торгов в понедельник. Заявления президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда об излишнем оптимизме усилили обеспокоенность в отношении ситуации в Китае. Буллард полагает, что ставка на максимальном уровне должна будет оставаться до 2024 года. При этом президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс допустил, что безработица может подняться до 5% в 2023 году. Естественно, что некоторые участники торгов сконцентрировались на протестах в Китае, полагая, что население достигло точки кипения народного гнева и это уже совсем другая история политической стабильности в КНР.

Подобные ожидания нестабильности могут быть мечтами, а реальность такова, что производство умных телефонов Apple в Китае может не досчитаться 6 млн штук. Соответственно, бумаги Apple упали на 2,63%. Меж тем примечательным является то, что китайские акции оказались чрезмерно перепроданными в последнее время. Даже на фоне беспорядков бумаги Alibaba подорожали на 0,5%.

Динамика по секторам: Real Estate -2,8%, Energy -2,74%, Materials -2,2%, Technology -2,13%, Industrials -1,81%, Financials -1,78%, Communication Svs -1,55%, Utilities -1,07%, Health Care -0,75%, Consumer Discretionary -0,60%, Consumer Staples -0,31%. По итогам торгов: DJIA - 33849,46 п. (-1,45%),

S&P 500 - 3963,94 п. (-1,54%),

NASDAQ - 11049,50 п. (-1,58%). Китай оперативно реагирует на экономические проблемы Настроения в Азии заметно отличались от американской ситуации. В Китае Комиссия по ценным бумагам решила снять многолетний запрет на частное размещение акций и облигаций для строительных компаний. Благодаря этому сектор недвижимости в Шанхае показывал рост более 9%, как и в Гонконге. Также рост более 5% наблюдался в банковском секторе. Отдельных новостей для технологичных компаний не было, но активная реакция властей на проблемы породила волну покупательского интереса. Сектор технологичных компаний повышался более чем на 5%.

Японские инвесторы пока не верят в усилия китайских властей, а по сей причине местный рынок акций торговался в минусе. В большей степени японские акции традиционно следуют за американскими индикаторами. Комментарии в японской прессе сосредоточены на протестных выступлениях в минувшие выходные. На рынке обеспокоены тем, что политическая нестабильность может стать дополнительным фактором слабости экономики КНР. Акции Honda провалились на 1,4% на заявлениях, что завод в китайском Ухане всё ещё простаивает из-за коронавирусных ограничений. Бумаги инвестора в технологичные истории SoftBank Group теряли около 1,7%, хотя именно эти истории в Гонконге показывали весьма солидный рост. И немного о статистике. Безработица в Японии осталась на уровне 2,6% в октябре, хотя ожидалось её снижение до 2,5%. По состоянию на 8:40 мск: NIKKEI 225 - 28024,37 п. (-0,49%),

Hang Seng - 18019,20 п. (+4,17%),

Shanghai Composite - 3143,99 п. (+2,13%). Саудовская Аравия говорит «нет» дешёвой нефти Нефть дорожала на азиатской сессии во вторник. Наше предположение о том, что уровень в $80 за баррель Brent является точкой провоцирования для ОПЕК+, оказалось полностью справедливой. Уже вечером в понедельник начали поступать заявления из Саудовской Аравии о том, что участники соглашения ОПЕК + будут обсуждать сокращение добычи на совещании 4 декабря. Дело в том, что бюджет Саудовской Аравии на 2023 год рассчитывается с учётом цены нефти на уровне $80 за баррель. При этом поступают весьма странные сведения из администрации Джо Байдена, где бытует мнение о бесполезности стратегических резервов. Естественно, что демократы плохо помнят пришествие урагана Катрина, или иные ситуации. Меж тем на рынке прекрасно понимают, чем меньше резервы, тем менее стабильна цена. По состоянию на 9:00 мск: Brent - $84,75 (+1,88%),

WTI - $78,54 (+1,68%),

Алюминий - $2400 (+1,59%),

Золото - $1753 (+0,73%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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