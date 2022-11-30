«Открытие»: Акции золотодобытчиков обеспечивают стабильность российского рынка

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Акции золотодобытчиков обеспечивают стабильность российского рынка

· Российский рынок торговался в лёгком плюсе в первой половине дня вторника. Ситуацию можно назвать спокойной. Дорожают бумаги «Яндекс» на ожиданиях прихода Алексея Кудрина. Также в плюсе торгуются золотодобывающие компании. Под давлением розничные сети «Магнит» и «Детский мир». Активность остаётся весьма невысокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг лишь 13,0 млрд руб к середине дня по сравнению с 15,1 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск Индекс МосБиржи - 2178,94 п. (+0,07%), а Индекс РТС - 1127,80 п. (+0,48%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «Яндекс», Fix Price, Polymetal, «Полюс» и ММК. Слабее всех оказались «Магнит», обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти», «Детский Мир» и «Русгидро».

· Акции «НОВАТЭК» торговались в незначительном минусе, хотя новостной поток для компании был позитивным. Импорт Европой российского СПГ вырос за первые десять месяцев текущего года на 42% по сравнению с аналогичным периодом год назад. За этот период европейскими странами было закуплено около 17,8 млрд кубометров. Если же говорить о доле на рынке, то российский газ составил 16% от всех поставок.

· Оборот Softline Holding, работающей с 20 октября под брендом NOVENTIQ, увеличился в II финансовом квартале (III календарный) на 35% до $320,4 млн. Валовая прибыль компании возросла на 66% до $49,9 млн. Оборот в азиатско-тихоокеанском регионе повысился на 37% до $169,2 млн.

· Бумаги «ЛУКОЙЛ» под небольшим давлением. Из Италии пришли вести о том, что власти страны могут национализировать принадлежащий «ЛУКОЙЛ» НПЗ на Сицилии, который обеспечивает почти четверть топливных потребностей страны.

· Рост бумаг золотодобывающих компаний отражает стабильность цены золота в условиях роста недоверия к альтернативным активам. По сути, разорение крипто биржи FTX показало, что есть только один альтернативный денежным активам объект, который отвечает всем требованиям надёжности. К тому же в условиях различных санкционных политик золото становится вполне востребованным платёжным средством.

· Рубль укреплял свои позиции против доллара и евро, реагируя на дорожающую нефть. Кроме того, в паре с юанем рубль отступал, так как сама китайская валюта укреплялась на фоне ряда решений властей КНР по улучшению условий финансирования строительной отрасли. Таким образом, можно предположить, что попытки продавить курс рубля пока не имеют больших перспектив, если в Китае продолжат наращивать стимулирующие меры.

· Доллар вновь слабеет на Forex. При этом стоит говорить не о влиянии фактора разрыва в доходностях, а о полноценных аппетитах к риску. Если накануне инвесторы беспокоились по поводу протестных выступлений в китайском обществе по отношению к мерам политики нулевой терпимости к COVID-19, то уже во вторник социальное недовольство рассматривают в качестве стимула для властей КНР отказаться от данного подхода. Соответственно, если экономика КНР выйдет из перманентных карантинов, то можно ожидать общее оживление на рынках и рост аппетитов к риску.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 106,222 (-0,38%),

· EUR/USD - $1,0375 (+0,37%),

· GBP/USD - $1,2012 (+0,53%),

· USD/JPY - 138,14 (-0,58%),

· USD/RUB – 60,85 (-0,61%),

· EUR/RUB – 63,26 (-0,92%),

· CNY/RUB – 8,458 (+0,26%).

Инфляция в еврозоне может преподнести приятный сюрприз

· Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе на фоне улучшения ожиданий по Китаю. Рост поддерживали секторы нефти и газа, а также базовых материалов. Как минимум, инвестиционные банки предполагают, включая Goldman Sachs, что под давлением социального недовольства КНР начнёт постепенно смягчать политику нулевой терпимости к коронавирусу. Однако под давлением были секторы технологичных компаний и потребления. Предварительные данные по германским землям указывают на незначительное смягчение инфляции в годовом выражении. Однако общий показатель для еврозоны останется выше 10%. Впрочем, сюрпризы всё ещё возможны, как, например, в Испании, где инфляция замедлилась до 6,8% с 7,2% в октябре, хотя ожидался рост до 7,4%. Подобные инфляционные ожидания порождают рост уверенности бизнеса. Оценка делового и потребительского доверия в еврозоне улучшилась до 93,7 п. с 92,7 п. в октябре, хотя вот индекс делового климата упал до 0,54 п. с 0,74 п. в октябре. Отметим рост бумаг голландской ASM International более чем на 4%. Компания пересмотрела прежний негативный взгляд на продажи полупроводниковой продукции в Китае и ожидает не столь значительное падение продаж в IV квартале.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7527,40 п. (+0,71%),

· DAX - 14410,29 п. (+0,19%),

· CAC 40 - 6682,90 п. (+0,27%).

Надежды на Китай поддерживают нефть

· Европейцы пока не смогли договориться о ценовом потолке для российской нефти, но далеко не это событие толкает котировки вверх. Как заявил председатель китайской комиссии по здравоохранению, люди выражают недовольство не в отношении политики нулевой терпимости к COVID-19, а к перегибам на местах. Соответственно, рынок ожидает более гибкого подхода к реализации данной политики в КНР и постепенного ухода от неё, поскольку текущая волна коронавируса в Китае проходит достаточно мягко в отличие от первых штаммов. Кроме того, резкое падение котировок в понедельник побудило ожидания, что участники ОПЕК+ могут уже 4 декабря принять решение об очередном сокращении производства. Также появлялась информация, что Саудовская Аравия продвигает данный вопрос, поскольку бюджет страны сверстан на 2023 год из расчёта $80 за баррель. Соответственно, пока мы регистрируем поддержку около $80 за баррель. Впрочем, на рынке фьючерсов сформировалась структура контанго. То есть ближний январский фьючерс стоит на $0,5 меньше февральского. Если же исключить январский инструмент, то кривая по-прежнему остаётся в бэквордации.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $85,58 (+2,87%),

· WTI - $79,11 (+2,42%),

· Алюминий - $2371 (+0,36%),

· Золото - $1753,7 (+0,77%),

· Никель - $26600 (+3,75%).

Twitter и Apple могут поссориться

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост в начале дня от 0,1% в Dow Jones до 0,5% в NASDAQ. Основная идея торгов это потенциальное смягчение подхода к политике нулевой терпимости к COVID-19 в Китае и очередные стимулы для экономики КНР, включая снятие запретов на частное размещение займов строительными компаниями. Также позитивно на рынок влияет динамика казначейских обязательств. Доходность по 10-летним бумагам упала до 3,66%.

· Также на рынке есть надежды на то, что статистика цен на недвижимость покажет дальнейшее снижение в сентябре, что скажется на общем уровне инфляции.

· Компания Apple пригрозила убрать Twitter из App Store, а владелец Twitter Илон Маск ответил, что может обойтись без iPhone, создав собственный телефон. Очередная криптоструктура BlockFi объявила о банкротстве