Комментарии «Открытие»: Ухудшение ситуации в экономике КНР может быть предвестником масштабных стимулов Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ухудшение ситуации в экономике КНР может быть предвестником масштабных стимулов Внешний фон нельзя назвать однозначно негативным. Статистика по Китаю за ноябрь оказалась удручающей, но это также говорит о высокой вероятности новых стимулирующих мер. Беспорядки в ряде ключевых городов КНР пока связаны лишь с недовольством карантинных мер, а не политикой. На рынке нефти противоречивые сигналы о будущих действиях ОПЕК+, но непреложным фактом является дальнейшее активное сокращение коммерческих запасов в США. Соответственно, текущая просадка котировок может быть очередным низким стартом для рождественского ралли нефти, которое случается чаще, чем ралли на рынке акций. От российского рынка ждём ещё одного дня консолидации, так как ситуация в китайской экономике пока не позволяет уверенно говорить о росте будущей внешней выручке российских экспортёров. Отечественные акции воздержались от резкой реакции на противоречивый внешний фон Российский рынок смог закрыть в плюсе торги вторника. Явных внешних поводов для оптимизма не было, хотя нефть большую часть дня находилась в существенном плюсе. Также поступали различные заявления с российско-китайского бизнес форума. Отказ Европы от российского трубопроводного газа привёл к увеличению поставок российского СПГ. Тем не менее, активность на рынке остаётся невысокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 21,033 млрд руб по сравнению с 25,255 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 29 ноября Индекс МосБиржи - 2185,32 п. (+0,36%), а Индекс РТС - 1128,71 п. (+0,56%). Лидеры роста на 23:50 мск: Yandex clA 1 986,2 3,76% ММК 31,6 2,46% Polymetal 348,1 1,93% TCS-гдр 2 692 1,78% ИнтерРАОао 3,29 1,29% Лидеры снижения на 23:50 мск: ДетскийМир 70,38 -1,1% РусГидро 0,76 -0,84% ГМКНорНик 14 464 -0,73% ПИК ао 612 -0,73% Магнит ао 4 819 -0,52% 7 отраслевых индексов Российского рынка закрыли день в плюсе, а 3 снизились. Самые большие потери в секторе строительных компаний (-0,83%). Самый внушительный рост показал сектор информационных технологий благодаря отскоку в бумагах «Яндекс».

История с «Яндекс» постепенно осознаётся рынком. Фактически, разделение бизнеса на российскую и зарубежную части было задумано давно, как и призыв на управление российской частью Алексея Кудрина. Соответственно, рынок частично успокоился.

Бумаги «НОВАТЭК» завершили день ростом почти на 0,4%. Согласно подсчётам Financial Times, импорт Европой российского СПГ вырос за первые десять месяцев текущего года на 42% по сравнению с аналогичным периодом год назад. За этот период европейскими странами было закуплено около 17,8 млрд кубометров. Если же говорить о доле на рынке, то российский газ составил 16% от всех поставок.

В рамках IV российско-китайского энергетического бизнес форума также прозвучало несколько важных заявлений. Прежде всего стоит обратить внимание на выступление главы «Роснефти» Игоря Сечина. Он, в частности, сообщил о росте поставок российской нефти в КНР на 9,5% за первые десять месяцев в текущем году до 72 млн тонн. Он также полагает, что поставки российского СПГ в Китай могут сравняться по объёмам поставок через трубопроводы. Он сообщил, что в ближайшем будущем объёмы поставок по газопроводам превысят показатель в 100 млрд куб м. в год, но у России есть сырьевая база для дальнейшего роста. Лишь у самой «Роснефти» в восточной Сибири и на Дальнем Востоке составляют около 2 трлн куб. м.

Спросом пользовались бумаги золотодобывающих компаний. Это в какой-то мере отражает стабильность цены золота в условиях роста недоверия к альтернативным активам. По сути, разорение крипто биржи FTX показало, что есть только один альтернативный денежным активам объект, который отвечает всем требованиям надёжности. К тому же в условиях различных санкционных политик золото становится вполне востребованным платёжным средством.

Рубль укрепился против доллара и евро, но ослаб против юаня. Сам же юань укрепился против основных конкурентов на фоне роста надежд на повышение гибкости в рамках политики нулевой терпимости к COVID-19. В рамках IV российско-китайского энергетического бизнес-форума также прозвучали заявления о формировании новой системы расчётов. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия и Китай активно переходят на оплату газа в рублях и юанях на паритетной основе. По аналогичной схеме ведется работа по переводу оплаты поставок нефти, нефтепродуктов, угля. ЦБ России и Китая ведут работу в направлении открытия счетов в Китае российскими компаниями, в России - китайскими компаниями. Это позволит производить расчеты без SWIFT. Соответственно, можно ждать дальнейшего роста объёмов торгов юанем на Московской Бирже.

Доллар слабел почти весь день, но к вечеру смог отыграть потери. Динамика доходности казначейских обязательств также изменилась. Вместо падения доходность выросла почти на 7 Б.П. выше 3,75%. Индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в ноябре, а вот инфляционные ожидания, напротив, выросли второй месяц подряд до 7,2%. Соответственно, ещё один ключевой показатель для ФРС указывает, что до паузы ещё далеко. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 106,785 (+0,14%),

USD/RUB – 61,02 (-0,33%),

EUR/RUB – 63,20 (-1,02%),

CNY/RUB – 8,468 (+0,38%). Рост инфляционных ожиданий напугал американский рынок Торги в США завершились снижением индексов S&P 500 и NASDAQ при незначительном росте DJIA. Сначала инвесторы пытались сосредоточиться на покупках, реализуя свою веру в возможность смягчения политики нулевой терпимости в отношении COVID-19 в Китае. Однако к вечеру доходности по казначейским обязательствам начали расти, а доллар усиливать свои позиции. В качестве негатива можно отметить падение индекса потребительского доверия от Conference Board до 100,2 п. с 102,5 п. в октябре. При этом инфляционные ожидания выросли второй месяц подряд до 7,2%, что является максимальным значением с июля. Также появилась информация от онлайн продавцов, которые сообщили о рекордных продажах в объёме $11,3 млрд в кибер понедельник. Однако главным инструментом таких продаж были значительные скидки. Тем не менее, инфляционная составляющая в ценах проданных товаров является одним из факторов нового рекорда.

Чуть более позитивной ситуация для будущих ставок на рынке жилья. Индекс S&P/CS 20 (цен на жилую недвижимость в 20 крупнейших городских образованиях США) показал снижение на 1,2% за сентябрь. Это уже третий месяц подряд, когда индекс снижается. Возможно, что уже в среду председатель ФРС Джером Пауэлл отметит этот факт, выступая в Брукингском Институте.

Акции Apple (-2,11%) находились под давлением серии негативных новостей. Во-первых, компания может не досчитаться производства до 6 млн штук новых iPhone 14 Pro из-за карантинных мер в КНР. Во-вторых, угрозы в адрес Twitter, что приложение может быть заблокировано в AppStore без объяснения причин, могут привести к расследованиям, к чему же призывают некоторые представители республиканской партии. Позитивно торговались расписки китайских компаний, как за счёт сильной отчётности у Bilibili, или в надеждах на смягчение карантинных мер, как в случае с бумагами JD.com и Baidu.

Динамика по секторам: REAL ESTATE +1,7%, ENERGY +1,27%, FINANCIALS +0,66%, INDUSTRIALS +0,61%, MATERIALS +0,3%, HEALTH -0,24%, COMMUNICATION SVS -0,34%, CONS STPL -0,38%, CONS DISC -0,45%, UTILITIES -0,73%, TECHNOLOGY -0,98%. По итогам торгов: DJIA - 33852, (+0,01%),

S&P 500 - 3957,63 п. (-0,16%),

NASDAQ Composite - 10983,78 п. (-0,59%). Инвесторы КНР рассчитывают на стимулы на фоне слабой статистики деловой активности Настроения в Азии были противоречивыми. Протесты в китайском Гуанчжоу, который является третьим по величине городом страны, усилились из-за недовольства населением мер в рамках политики нулевой терпимости в отношении COVID-19. Полиция пытается навести порядок, но пока анализ информации в социальных сетях говорит о росте выступлений. В подобных условиях сложно ожидать, что власти пойдут на немедленные смягчения строгих карантинных мер, тем более, что программа ревакцинации пожилого населения идёт достаточно медленно. Меж тем, как мы и предполагали, ситуация в экономике КНР существенно ухудшилась в ноябре. Сводный индикатор деловой активности от НБС упал до 47,1 п. Индекс в производственной сфере снизился до 48,0 п. с 49,2 п. в октябре, а в сфере услуг провалился до 46,7 п. с 48,7 п. в октябре. Естественно, что сфера услуг страдает больше от мер снижения социального взаимодействия. Впрочем, на фондовом рынке многие рассчитывают на увеличение мер государственного стимулирования экономики. Поэтому торги в Шанхае проходили в скромном плюсе. Спросом пользовались акции производителей автомобилей на фоне сильной статистики реализации транспортных средств и ожиданиях дальнейшего снижения налога с автомобильных продаж. Индекс производства автомобилей повышался более чем на 6%. В Гонконге дешевели акции застройщиков, но дорожали бумаги HSBC. Банк сообщил о договорённостях продать своё канадское подразделение местному Royal Bank of Canada за 13,5 млрд канадских долларов. Инвесторы рассчитывают, что существенная часть этих средств будет распределена в виде дивидендов.

Японские акции преимущественно дешевели. Негативом дня стала статистика промышленного производства. Объёмы выпуска сократились за октябрь на 2,6% при ожиданиях снижения на 1,5%. Под давлением были акции производителей точного промышленного оборудования. С другой стороны, активно дорожали бумаги судоходных компаний, как, например, Mitsui O.S.K. Lines (+2,9%) и Nippon Yusen K.K (+3,0%). Бумаги Toyota Motor позитивно отреагировали на статистику продаж в КНР. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 27931,18 п. (-0,34%),

Hang Seng - 18399,19 п. (+1,07%),

Shanghai Composite - 3156,81 п. (+0,22%). Запасы нефти в США продолжают падать Нефть дорожала, но на рынке растёт ситуация неопределённости. Во-первых, Белый дом США, фактически, отказался от прежних планов пополнения стратегических резервов на уровне цены WTI $67-$72. Советник по энергетике администрации Джо Байдена Амос Хочштейн сообщил, что пополнение резервов начнётся тогда, когда цены будут устойчиво на уровне $70 за баррель. Пока это нельзя считать чем-то особо негативным, но верхняя планка коридора действий сдвинута вниз. Кстати, среди демократов также бытует мнение, что стратегические резервы потеряли свою актуальность и даже на текущем уровне являются более чем достаточными.

Wall Street Journal, но уже в компании с Reuters, пишет, что источники в ОПЕК+ говорят об отсутствии планов сокращения добычи, поскольку производители пока не понимают последствий европейского эмбарго на российскую нефть и возможный потолок цен на неё. Относительно WSJ мы уже знаем, что издание часто допускает манипулирование рынком. На прошлой неделе оно писало о планах повысить добычу в ОПЕК+. Поэтому пока не будем серьёзно воспринимать текущую информацию. Впрочем, на фоне начала процесса снятия санкций с Венесуэлы и сообщений об улучшении производства в Нигерии ОПЕК+ может всё-таки принять решение о дальнейшей корректировке добычи. Виртуальная встреча министров членов соглашения состоится уже 4 декабря.

Поводом для роста котировок в среду является отчёт по запасам в США. Согласно данным API, на неделе до 25 ноября коммерческие запасы нефти в стране упали на 7,85 млн бар. при ожиданиях снижения на 2,49 млн бар. Запасы бензина увеличились на 2,85 млн бар., а дистиллятов на 4,01 млн бар. С одной стороны, снижение запасов нефти может тревожить, но вот рост нефтепродуктов говорит уже о тревогах за спрос. Тем не менее, дождёмся официальных цифр от Минэнерго США в 18:30 мск.

Также появляются некоторые надежды, что пик заболеваемости COVID-19 в Китае может быть пройден. Власти сообщили о 37828 новых случаев 29 ноября по сравнению с 38645 случаев в понедельник. В минувшее воскресенье число заболевших составляло 40 тыс. Впрочем, такая динамика также может характеризоваться протестным поведением. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $83,9 (+1,05%),

WTI - $78,77 (+0,73%),

Алюминий - $2377 (-0,11%),

Золото - $1767,5 (+0,22%). info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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