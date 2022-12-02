Комментарии «Открытие»: Фиксация прибыли может стать главной идеей дня Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Фиксация прибыли может стать главной идеей дня Внешний фон перед стартом торгов в России преимущественно негативный. Рынки в Азии снижаются по факту начала реализации мер смягчения политики нулевой терпимости в отношении COVID-19 в Китае. Сам процесс начался, но дорога обещает быть длинной. Кроме того, заявления представителей ФРС накануне почти опровергают мягкость слов председателя Джерома Пауэлла. Статистика по ключевым экономикам продолжает ухудшаться. Нефть способна закрыть неделю ростом после трёх недель снижения. Однако впереди начало действия европейского эмбарго на российскую нефть и ценовой потолок. Впрочем, эксперты рынка уже предупреждают, что такие действия приведут лишь к росту стоимости нефти, но глупости в сфере экономики это почти привычка современной Европы. Ждём от российского рынка осторожности. Под давлением могут оказаться акции нефтяников, также фиксации прибыли могут подвергнуть бумаги производителей золота. Рубль, вероятно, продолжит немного слабеть, хотя его текущие значения уже могут быть привлекательны для продаж валютной выручки экспортёров. Золотодобытчики помогли сонному российскому рынку закрыть день в плюсе Российский рынок смог показать скромный рост по итогам торгов в четверг. Однако на фоне сильного внешнего позитива рынок оказался достаточно вялым. Золото заметно подорожало на фоне смягчения риторики председателя ФРС, что помогло акциям золотодобывающих компаний завершить день в лидерах индексных бумаг. Также дорожали бумаги производителей цветных металлов и «НОВАТЭК». Под давлением сектор информационных технологий. Объёмы сделок на основной секции Московской Биржи составили всего 20,487 млрд руб по сравнению с 15,628 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 1 декабря Индекс МосБиржи - 2187,29 п. (+0,59%), а индекс РТС - 1123,63 п. (-0,13%). Лидеры роста на 23:50 мск: Polymetal 377,1 5,66% Полюс 7 525 2,54% РУСАЛ ао 39,56 2,28% FIXP-гдр 360 1,87% ГМКНорНик 14 650 1,85% Лидеры снижения на 23:50 мск: ПИК ао 604,6 -1,45% Магнит ао 4 777 -1,04% VK-гдр 501,8 -0,91% Yandex clA 1 980,2 -0,82% Аэрофлот 24,82 -0,8% 3 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе, а 7 показали рост. Самые большие потери в секторе строительных компаний, хотя в его составе снижение показали лишь бумаги ГК «ПИК». Наиболее сильный рост был в секторе металлов и добычи благодаря акциям золотодобывающих компаний.

В целом, торги проходят без больших идей. Поскольку более 75% объёма сделок осуществляют частные инвесторы, то при такой ситуации могут более акцентированно проявляться сезонные факторы. В предновогодний месяц частникам явно не до торгов на бирже. Соответственно, мы наблюдаем снижение активности, а с ней и волатильности.

Вновь отметим, что спрос на акции золотодобывающих компаний является прямым следствием подорожавшего золота. Жёлтый металл вполне спокойно пережил период ужесточения политики ФРС, а сегодня получает дополнительный стимул на сигналах скорого завершения цикла ужесточения в США. Кстати, если говорить о реальности, то ставка ФРС всё ещё остаётся ниже инфляции. Соответственно, деньги продолжают обесцениваться.

Бумаги «НОВАТЭК» смогли завершить день в пятерке лидеров индексных бумаг. Поводом для оптимизма служат ожидания резкого ухудшения погоды в Европе. Метеорологи прогнозируют падение температуры в Северной Европе на 5-10 градусов ниже средних значений в первой половине декабря. Даже во Франции ожидаются температуры ниже нуля. Соответственно, ожидается резкое увеличение потребления электроэнергии и природного газа в Европе. Погодная ситуация сформировалась за счёт гренландского эффекта. Дело в том, что над островом Гренландия сформировалась область высокого давления, которая заставляет арктический воздух преимущественно двигаться в сторону Европы.

Акции «Газпрома» снизились в четверг. Германская Uniper решила подать иск против российской компании, требуя выплату до 11,6 млрд евро в качестве компенсации за сокращение поставок с июня. В самом «Газпроме» называют ситуацию форс-мажором из-за санкций. Формально, «Газпром» имеет 100% надежную позицию, так как регламент обслуживания оборудования требует ремонта и профилактики в определённые периоды эксплуатации. Если же оборудование эксплуатируется вне регламента, то любые аварийные ситуации становятся ответственностью эксплуатанта. Поэтому риски для «Газпрома» есть только в политическом климате Европы, но не в юридическом плане. Впрочем, к вечеру для «Газпрома» появился небольшой позитив в виде утверждения приказа ФАС о повышении тарифа на газ в размере 8,5% для всех категорий потребителей. Соответственно, это должно увеличить выручку газовой компании на внутреннем рынке.

Рубль активно слабел против основных конкурентов. Как минимум, мы отмечаем два ключевых фактора, а именно увеличение предновогоднего импорта и рост неопределённости в связи с предстоящим началом европейского эмбарго на российскую нефть. Кроме того, недавние заявления в рамках российско-китайского энергетического бизнес форума говорят о создании механизма в обход SWIFT. Подобный механизм может предоставить российским компаниям и гражданам альтернативу в виде банковской системы КНР и Гонконга. То есть может усилиться вывод средств в Китай и Гонконг через юань.

Доллар продолжил активно слабеть на Forex. Цены личного потребления в США замедлили рост в октябре в рамках ожиданий до 5,0% по базовому PCE и 6,0% по основному PCE. В сентябре рост составлял 5,2% и 6,3% соответственно. Это говорит о потенциале дальнейшего замедления темпов инфляции и смягчении позиции ФРС по направленности денежной политике. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 104,645 (-1,18%),

EUR/USD - $1,0528 (+1,16%),

GBP/USD - $1,2246 (+1,57%),

USD/JPY - 135,26 (-2,06%),

USD/RUB – 61,49 (+0,82%),

EUR/RUB – 64,48 (+2,22%),

CNY/RUB – (+1,52%). Представители ФРС предлагают не переоценивать мягкость председателя Американские индексы получили внешнюю среду для роста, но итог дня был негативным. Мягкие заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла днём ранее растворились в суровой действительности. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс вновь сообщил, что у регулятора ещё долгий путь в борьбе с инфляцией. Вице-председатель ФРС Майкл Барр напомнил, что инфляция слишком сильна и ФРС нацелена на снижение её до 2%. Регулятор действовал решительно в текущем году и повысил ставку до зоны сдерживания. Теперь, подчеркнул он, ФРС может сосредоточиться на вопросах терминальной ставки и шага дальнейшего повышения. Он заявил, что многие коллеги поддерживают мнение, что текущая ставка является сдерживающей, но стоит прояснить сколь сильно сдерживающим должен быть Федрезерв, чтобы инфляция снизилась. В настоящее время, отметил он, в ФРС даже не думают о каком-либо смягчении, а сосредоточены на достижении целевого показателя по инфляции на уровне 2%, который пересматривать не собираются.

Меж тем число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось до 225 тыс. на прошлой неделе с 241 тыс. неделей ранее. Цены личного потребления снизили темпы роста в октябре до 6,0% с 6,3% в сентябре, а Core PCE замедлил рост до 5,0% с 5,2%. Индекс ISM в производственной сфере упал в ноябре до 49,0 п. с 50,2 п. в октябре. - ожидалось 49,8 п. Число увольнений в ноябре увеличилось на 127% до 76835 . То есть статистика предполагала, что рынок должен был отреагировать положительно на плохие данные. Однако плохие данные - это также потенциально слабые доходы корпораций на фоне весьма привлекательной доходности казначейских обязательств.

Из корпоративных новостей отметим, что тайваньская TSMC намерена предложить рынку чипы по 4-НМ технологии уже с 2024 года, когда начнёт работу фабрика в Аризоне. На производстве данных чипов и ускорении планов по их выпуску настаивает Apple. Tesla намерена отозвать до 142,3 тыс. электромобилей Model 3, произведённых в Китае, а также 292,9 тыс. электромобилей Model Y, также произведённых в Китае. Компания также планирует выпустить до 75 тыс. Model Y на своей новой гигафабрике в Техасе в I квартале следующего года.

Динамика по секторам: Communication Svs, +0,29%, Health Care +0,24%, Technology +0,07%, Industrials 0,00%, Materials -0,03%, Consumer Discretionary -0,11%, Utilities -0,19%, Real Estate -0,31%, Energy -0,42%, Consumer Staples -0,47%, Financials -0,71%. По итогам торгов DJIA - 34395,01 п. (-0,56%),

S&P 500 - 4076,57 п. (-0,09%),

NASDAQ - 11482,45 п. (+0,13%). Сектор недвижимости в Китае под давлением ожиданий длительного восстановления Настроения в Азии были ещё менее позитивными. Признаки смягчения подхода КНР к проблеме коронавируса уже есть, но рынок быстро отыгрывает новости об их появлении. Далее начинаются сомнения о том, как быстро нормы нулевой терпимости к COVID-19 будут смягчаться, а также как скоро Китай сможет справиться с проблемами сектора недвижимости. Сектор недвижимости терял около 3%, а в секторах цветных металлов и автомобилестроения падение составляло около 1,5%. В агентстве Moody’s полагают, что взгляд на сектор недвижимости остаётся негативным, поскольку действия властей могут смягчить ситуацию с кредитованием отрасли, но спрос на недвижимость будет восстанавливаться долго. В Гонконге сектор недвижимости терял почти 4%. Основные выводы аналитиков по действиям КНР в сфере смягчения мер в отношении COVID-19 заключаются в том, что экономика будет открываться постепенно и реальное открытие, скорее всего, состоится уже к II полугодию 2023 Г. На этом фоне медленный экономический рост будет сдерживать потребительскую активность, включая спрос на недвижимость.

Проблемы в соседней Японии связаны с укреплением иены в последние дни. Мягкие заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла спровоцировали ослабление доллара и одновременное укрепление иены. Японский капитал активно убегал в США от низких домашних ставок, но сокращение разрыва в доходностях японских и американских облигаций провоцирует обратное действие. Ярким событием для рынка стала неожиданная победа Японии над Испанией в рамках ЧМ по Футболу в Катаре. Подорожали бумаги онлайн транслятора CyberAgent, производителя спортивного инвентаря Mizuno и сети пивных баров в английском стиле Hub. В остальном, все 33 сектора Topix торговались в минусе. К примеру, бумаги автомобилестроителей Mitsubishi Motors провалились почти на 5%, Nissan на 3,4%, а Honda на 2,5%. По состоянию на 8:35 мск: NIKKEI 225 - 27720,50 п. (-1,79%),

Hang Seng - 18627,21 п. (-0,58%),

Shanghai Composite - 3154,31 п. (-0,35%). Нефти обещают подорожание из-за идеи потолка цен на российские поставки Нефть торговалась относительно стабильно утром в пятницу. Накануне котировки немного сбавили темпы роста, но всё ещё имеют шанс закрыть неделю в плюсе после трёх недель падения. Впрочем, следующая неделя может оказаться одной из самых нервных. В Евросоюзе, как сообщает Reuters, договорились о потолке цены на российскую нефть на уровне $60, или на 5% ниже рыночной, если цена на бирже упадёт ниже этого значения. Однако всё ещё остаётся открытым вопрос поддержки данного решения Польшей, которая хочет ограничить цену на уровне $30 за баррель. В ответ на идеи политиков в Bank of America предупреждают, что данное решение приведёт к росту конечной цены для потребителей в 2023 году. Если РФ снизит производство нефти, то в BofA считают это одним из главных факторов взрывного роста котировок в 2023 году. Со своей стороны мы вновь отметим прогнозы удлинения танкерных маршрутов на 9,5 млн морских миль, что сократит доступность нефтяного флота и повысит риски логистики. В BofA полагают, что российская добыча сократится до 10,0 млн бар. в сутки в 2023 году, а в МЭА ожидают падение до 9,59 млн бар. Мы же можем вспомнить, что бюджетное правило рассчитано на основе 9,5 млн бар. в сутки. По состоянию на 8:55 мск: Brent - $87,06 (+0,21%),

WTI - $81,25 (+0,04%),

Алюминий - $2505 (+0,80%),

Золото - $1810,9 (-0,24%). info4

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