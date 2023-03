Комментарии «Открытие»: Опасение продолжения банковского кризиса будут сдерживать рост рынков Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Опасение продолжения банковского кризиса будут сдерживать рост рынков Внешний фон перед началом торгов в России остаётся негативным. Национальный Банк Швейцарии подставил плечо на 50 млрд франков проблемному Credit Suisse. Однако этого не хватило, чтобы полностью успокоить рынок. В Азии вновь дешевели акции банков. Нефть пытается совершить технический отскок. В Китае цены на недвижимость смогли подрасти за февраль, что уменьшило величину падения цен за год. В условиях внешнего негатива российский рынок будет испытывать сложности с ростом. Меж тем рубль провёл торги предыдущего дня вполне уверенно. На фоне приближающихся налоговых платежей российская валюта будет получать поддержку со стороны экспортёров. Внешний негатив не оставил российским акциям выбора Российский рынок завершил день в минусе, реагируя на проблемы в банковской сфере Европы и США. Провал котировок нефти добавил негатива. Впрочем, можно отметить, что снижение российских индексов было довольно скромным, если учитывать потери европейских площадок и нефти. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 40,845 млрд руб по сравнению с 37,222 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 15 марта индекс МосБиржи - 2262,07 п. (-1,23%), а индекс РТС - 936,95 п. (-2,19%). Лидеры роста на 23:00 мск: ДетскийМир 76,58 10,31% ФосАгро ао 7 073 0,83% Транснф ап 94 000 0,53% Сургнфгз-п 27,79 0,4% Полюс 9 260,5 0,23% Лидеры снижения на 23:00 мск: GLTR-гдр 383,8 -2,98% FIVE-гдр 1 462,5 -2,5% МТС-ао 250,25 -2,21% РУСАЛ ао 40,13 -2,15% МосБиржа 111,4 -2,07% Лишь сектор потребления смог закрыть торги в плюсе, поднявшись на 0,31%. Остальные 9 отраслевых индексов снизились. Самые большие потери в транспорте (-1,72%), телекоммуникациях (-1,64%), а также информационных технологиях (-1,57%). Прошедший день был довольно богат на корпоративные новости. Акции Positive Technologies упали на 2,4%, хотя новости из компании были довольно позитивными. Совет директоров Positive Technologies рекомендовал к выплате первой части дивидендов за 2022 год в размере 37,87 руб на акцию. Рекомендации по второй части дивидендов будут сформированы после подведения итогов года и публикации консолидированной финансовой отчетности в начале апреля.» Ранее мы отмечали, что, по предварительным данным, Positive Technologies закроет 2022 год с ударными результатами, - комментирует Иван Авсейко, аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - И таким образом, руководствуясь своей дивидендной политикой, компания планирует существенно увеличить объем выплачиваемых дивидендов по итогам 2022 года, которая, скорее всего, также покажет кратную динамику. Так, по итогам 2021 года сумма дивидендов составила 1,3 млрд рублей, а сумма первой выплаты за 2022 год рекомендована советом директоров в размере 2,5 млрд рублей (что соответствует 50% от суммы предварительного значения показателя NIC — чистой прибыли без учета капитализируемых расходов), и дает около 2,2% доходности к текущей цене. Впрочем, Positive Technologies остается прежде всего «историей роста» с выдающейся по всем меркам маржинальностью и солидной генерацией свободного денежного потока, позволяющей производить выплаты акционерам (что очень редко для IT-компаний)».

Акции «Аэрофлот» подешевели на 0,3%, хотя в течение дня находились среди лидеров роста. Правительство выделило 300 млрд руб на выкуп авиатранспортных средств у зарубежных лизинговых компаний, дабы обеспечить авиаперевозчиков необходимой авиатехникой.

Лишь бумаги ДВМП показали рост в транспортном секторе. Остальные компоненты закрыли день в минусе. Самое сильное снижение было в акциях Globaltrans, которые накануне оказались лидером среди индексных бумаг. Мы уже отмечали, что весьма активный рост бумаг портов и транспортных компаний сделал сектор самым доходным с начала года. История вполне логичная на фоне переориентации торговых потоков в страны Азии и Дальнего востока, но наступает момент, когда бумаги становятся чрезмерно перегретыми. Меж тем отечественные инвесторы пока не готовы к длительным однонаправленным тенденциям. Возможно, что новым импульсом к росту сектора станет визит главы Китая в РФ на следующей недели.

Бумаги TCS Group подешевели на 1,5%. Компания сообщает о том, что продолжит держать паузу в выплате дивидендов. В 2022 году группа заработала 20,802 млрд руб чистой прибыли по МСФО по сравнению с 63,368 млрд руб годом ранее. Основной причиной падения прибыли называются последствия роста геополитической напряжённости.

Акции «Полюс» показали символический рост. Золотодобывающая компания снизила объём реализации золота в 2022 году на 11% до 2,423 млн тройских унций. Выручка за отчётный период сократилась на 14% до $4,257 млрд. Скорректированный показатель EBITDA упал на 27% до $2,584 млрд.

Аномальный рост состоялся в акциях «Детского мира». Повышение более чем на 10% состоялось без новостей и видимых причин. Цена акций поднялась заметно выше предполагаемых оферт на выкуп у несогласных с реорганизацией. Возможно, что в ближайшие дни мы узнаем причину столь неожиданного роста, хотя 17 марта бумага перестаёт обращаться на Московской Бирже.

Рубль пытался держать удар со стороны дешевеющей нефти. Российская валюта ослабла против доллара США и юаня, а вот против евро смогла улучшить свои позиции. Это во многом повторяло ситуацию на Forex, где евро оказался под давлением на новостях о том, что основной акционер Credit Suisse отказался от дальнейшего наращивания поддержки проблемного швейцарского банка. Руководство Credit Suisse обратилось в Швейцарский Национальный Банк, дабы там выступили с официальным заявлением, что у Credit Suisse нет проблем. Однако ещё накануне банк заявлял о том, что уход депозитов сократился, но не прекратился.

Динамика инфляции намекает на то, что ЦБ РФ может сменить свой «ястребиный» настрой. К 13 марта годовая инфляция замедлилась до 7,65%, что следует из сообщения Минэкономразвития. Неделей ранее показатель снижался до 9,43%. По сути, ценовой скачок состоялся год назад на фоне начала СВО. Соответственно, высокая база прошлого года позволяет рассчитывать на то, что в ближайшие недели годовой прирост цен окажется ещё меньше. Подобная статистика может повысить ожидания того, что ЦБ РФ вернётся к рассмотрению снижения ставки. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 104,32 (+1,07%),

EUR/USD - $1,0583 (-1,41%),

GBP/USD - $1,206 (-0,81%),

USD/JPY - 133,22 (-0,76%),

USD/RUB – 75,985 (+0,88%),

EUR/RUB – 80,23 (-0,53%),

CNY/RUB – 11,000 (+0,58%). Национальный Банк Швейцарии подставил плечо проблемному Credit Suisse Американский рынок завершил день разнонаправленно. Индекс NASDAQ смог немного подрасти на фоне падения доходностей по казначейским обязательствам США. Улучшение ситуации было обеспечено новостями о том, что Национальный Банк Швейцарии выделил 50 млрд швейцарских франков на поддержку проблемной финансовой структуры. Собственно, НБШ и финансовый регулятор страны объявили о своей поддержке Credit Suisse, что являлось одним из самых вероятных планов спасения. Более того, Credit Suisse International может выкупить часть своих бондов с рынка. Соответственно, швейцарский банковский пожар пока откладывается. По сей причине вернёмся к обычным рыночным процессам.

Цены производителей США замедлили свой рост до 4,6% в феврале с 5,7% в январе при ожиданиях 5,4%. Core PPI снизился до 4,4% с 5,4% в январе. То есть можно говорить о существенном замедлении оптовых цен, что в последствии отразится и на розничной инфляции. Более неприятным был факт падения розничных продаж в США на 0,4% за февраль при ожиданиях снижения на 0,3%. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка упал в марте до -24,6 п. с -5,8 п. в феврале при ожиданиях -8,0 п.

Динамика по секторам: Energy -5,42%, Materials -3,28%, Financials -2,84%, Industrials -2,84%, Industrials -2,51%, Consumer Discretionary -0,21%, Health Care -0,17%, Real Estate flat, Technology +0,03%, Consumer Staples +0,68%, Utilities +1,34%, Communication Services +1,5%. По итогам торгов: DJIA - 31874,57 п. (-0,87%),

S&P 500 - 3891,93 п. (-0,70%),

NASDAQ - 11434,05 п. (+0,05%). Китайский рынок недвижимости начинает стабилизироваться Азиатские рынки продолжили снижаться. Новости о том, что Национальный Банк Швейцарии предоставляет 50 млрд швейцарских франков для Credit Suisse, не смогли полностью успокоить инвесторов. Снижение акций банков возобновилось. Меж тем некоторые позитивные моменты всё же присутствовали. Цены на жильё в Китае снизились в феврале на 1,2% в годовом выражении при ожиданиях падения на 1,5%. Тем не менее, акции в Шанхае и Гонконге были под давлением. Как минимум, банковский кризис в Европе и США вряд ли будет способствовать росту инвестиций нерезидентов в китайские акции.

Японский рынок снижался на фоне укрепившейся иены. Акции Toyota Motor теряли около 1,3%, Honda Motor снижались на 1,0%. Также возобновилось снижение акций местных банков. Акции Sumitomo Mitsui Financial снижались на 3,4%, Mitsubishi UFJ Financial падали на 3,2%, а Mizuho Financial на 4,0%. Японский экспорт в феврале вырос на 6,5% при ожиданиях повышения на 7,1%, импорт вырос на 8,3% при ожиданиях роста на 12,2%. Промышленное производство страны упало на 5,3% за январь при ожиданиях снижения на 4,6%. По состоянию на 8:45 мск: NIKKEI 225 - 26979,06 п. (-0,92%),

Hang Seng - 19243,05 п. (-1,52%),

Shanghai Composite - 3242,27 п. (-0,64%). Нефть демонстрирует технический отскок Нефть пыталась дорожать на торгах в четверг. Как минимум, для этого есть технический фактор сильной перепроданности. Накануне котировки резко обвалились на фоне банковского кризиса в Европе. Фундаментальных причин для слабости нефтяных цен сегодня нет, но в условиях проблем с ликвидностью банков в первую очередь страдают инвестиции в рискованные активы. Поэтому падение нефтяных контрактов это естественное положение вещей в сложившейся ситуации.

Меж тем Международное Энергетическое Агентство полагает, что прирост спроса на нефть в текущем году составит 2,0 млн бар. до 101,9 млн бар. в сутки. Текущее состояние баланса говорит о наличии избыточного предложения на фоне нормализации добычи в США и Канаде после зимних холодов. Однако к концу года дефицит на рынке составит около 0,4 млн бар. в сутки.

Американская статистика по запасам скорее играла в пользу продавцов. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 10 марта коммерческие запасы нефти +1,55 млн баррелей, запасы бензина -2,061 млн баррелей, а дистиллятов +2,537 млн баррелей. Добыча внутри США осталась на уровне 12,2 млн баррелей. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $74,51 (+1,11%),

WTI - $68,32 (+1,05%),

Алюминий - $2294 (+0,75%),

Золото - $1924,2 (-0,37%).

