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ПСБ: Спрос на длинные ОФЗ сохраняется на высоком уровне

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Спрос на длинные 10-летние ОФЗ на вчерашнем аукционе Минфина сохранился на высоком уровне – 92 млрд руб. при объеме размещения бумаг на 71 млрд руб. Спрос на короткий 3-летний выпуск остается ограниченным – 15 млрд руб. (размещено бумаг на 8 млрд руб. при лимите 10 млрд руб.): доходности ОФЗ на данном участке кривой находятся на уровне более длинных госбумаг (12%), а короткая дюрация не позволит существенно заработать на росте цены при начале цикла снижения ставки.

На вторичном рынке спрос наблюдался на среднем участке кривой, где размещений не было – доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 6 б.п. – до 11,96% годовых.

Инфляция за неделю на 5 февраля осталась без изменения (0,16%), в годовом выражении за счет высокой базы прошлого года замедлилась до 7,2%, что в целом нейтрально для решения регулятора по ставке. По-прежнему, рекомендуем более половины портфеля облигаций (50%-70%) сохранять во флоатерах; более четкие сигналы снижения инфляции и начало снижение доходностей бумаг с фиксированной ставкой ожидаем увидеть ближе к апрелю-маю.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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