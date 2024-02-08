ПСБ: Индекс МосБиржи в среду продолжил продвигаться к пикам прошлого года, поднявшись выше отметки 3250 пунктов

Локомотивом роста стали бумаги Сбербанка, показав наибольший дневной рост с 22 декабря, подорожав в итоге на 2,1. До максимумов ноября 2023 года им осталось примерно 1,5%. Взгляд на бумаги банка положительный, надеемся, что импульса хватит для их возврата к отметке 290 руб. Сильный рост Сбербанка спровоцировал подъём других акций из финансового сектора. Более 10% прибавили бумаги Совкомбанка, акции TCS Group и ВТБ подорожали на 2,6% и 1,3% соответственно. Во всех остальных сегментах не наблюдалось столь яркой динамики, выделить можно лишь отдельные бумаги.

В нефтегазовом сегменте отметим акции ЛУКОЙЛа. Вчера они подросли на 1,4%, завершив торги на отметке 7265 руб. Впервые с конца декабря 2021 года «префы» Транснефти стоят 160 тыс. руб. в преддверии сплита. Продолжили расти бумаги Яндекса, в среду они прибавили почти 7%, с запасом компенсировав все потери после отката на фоне объявления о разделении бизнеса в понедельник. На максимумах с осени 2021 г. завершили день расписки X5 Group, подскочив на 4,5% без значимых новостей.