ПСБ: Индекс МосБиржи в среду продолжил продвигаться к пикам прошлого года, поднявшись выше отметки 3250 пунктов

Локомотивом роста стали бумаги Сбербанка, показав наибольший дневной рост с 22 декабря, подорожав в итоге на 2,1. До максимумов ноября 2023 года им осталось примерно 1,5%. Взгляд на бумаги банка положительный, надеемся, что импульса хватит для их возврата к отметке 290 руб. Сильный рост Сбербанка спровоцировал подъём других акций из финансового сектора. Более 10% прибавили бумаги Совкомбанка, акции TCS Group и ВТБ подорожали на 2,6% и 1,3% соответственно. Во всех остальных сегментах не наблюдалось столь яркой динамики, выделить можно лишь отдельные бумаги.
В нефтегазовом сегменте отметим акции ЛУКОЙЛа. Вчера они подросли на 1,4%, завершив торги на отметке 7265 руб. Впервые с конца декабря 2021 года «префы» Транснефти стоят 160 тыс. руб. в преддверии сплита. Продолжили расти бумаги Яндекса, в среду они прибавили почти 7%, с запасом компенсировав все потери после отката на фоне объявления о разделении бизнеса в понедельник. На максимумах с осени 2021 г. завершили день расписки X5 Group, подскочив на 4,5% без значимых новостей.
Ожидаем сегодня продолжения роста российского рынка. Ближайшей целью для индекса МосБиржи является отметка 3300 пунктов. После достижения данных уровней высока вероятность коррекции. Поддержкой будет выступать восстанавливающаяся нефть, котировки Brent приближаются к 80 долл./барр. Лучше рынка могут быть акции нефтегазовых компаний, а также бумаги из финансового и потребительского секторов.