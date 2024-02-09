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ПСБ: Индекс МосБиржи в четверг прервал свой рост, опустившись в итоге к отметке 3230 пунктов

Объёмы торгов впервые с 16 августа прошлого года превысили 100 млрд руб. Волна фиксаций позиций прокатилась по всему рынку. Из ключевых сегментов наименьшие потери понесли акции нефтегазовых компаний. В качестве исключения можно выделить бумаги НОВАТЭКа и обыкновенные акции Сургутнефтегаза, которые потеряли 2,1% и 1,5% соответственно. Под ярко выраженным давлением был сектор горной добычи и металлургии. Продолжили падать бумаги сталелитейщиков. Явными аутсайдерами стали акции ММК и Северстали, в то же время бумаги НЛМК понесли сравнительно небольшие потери.

Слабо выглядели также акции из потребсектора. Вполне ожидаемое, что сильнее остальных откатились расписки X5 Group после бурного роста накануне. Против рынка двигались акции Магнита. Вчера они зарыли дивидендный гэп, а в течение дня переписали годовые пики, которые теперь находятся на 7425 руб. Из прочих акций отметим бумаги TCS Group. Они потеряли 4% на фоне сообщений о приостановке торгов с 15 февраля для завершения процесса редомцииялции. Инвесторы опасаются навеса продавцом после возобновления торгов бумагами уже российской ТКС Холдинг.

Ожидаем, что сегодня коррекция на российском рынке может продолжиться. При этом уход индекса МосБиржи ниже 3200 пунктов на данный момент маловероятен. После роста с начала года на 5,6%, небольшой откат выглядит вполне логично и ожидаемо. Возобновления покупок можно ожидать уже в начале следующей недели. Беря во внимание растущие цены на нефть, по-прежнему интересно выглядят бумаги нефтегазовых компаний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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