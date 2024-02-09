Комментарии

ПСБ: Сигнал ЦБ по ставке остается нейтральным, что способствует дальнейшему боковому движению котировок ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Доходности ОФЗ продолжают плавно увеличиваться – по индексу RGBI доходность в четверг прибавила 2 б.п., достигнув 12,24%; с начала недели +4 б.п. Несмотря на хороший спрос на аукционах Минфина, на вторичный рынок его не хватает. Кроме того, ЦБ накануне недели тишины перед заседанием по-прежнему не дает направленного сигнала по ключевой ставке. Так, вчера заявил зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что ставка будет снижаться в 2024г, однако сроки зависят от развития ситуации и пока инфляционные ожидания высоки.

В результате по итогам заседания регулятора через неделю ждем сохранения ставки на текущем уровне при сохранении нейтрального сигнала по дальнейшей политике, что не сможет дать позитивный импульс для котировок ОФЗ с фиксированной ставкой.

В этом ключе стратегия концентрации портфеля во флоатерах на ближайшие 2-3 месяца остается актуальной.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Компания «СтройПроектСервис»
Попасть в «десятку». Как «СтройПроектСервис» завоевывает рынок промышленного строительства
«Компания, как хорошая машина, уже работает сама», – Сергей Меркурьев, директор «СтройПроектСервис»
«От скорости развития компании порой захватывает дух», – Вячеслав Субботин, главный инженер «СтройПроектСервис»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги