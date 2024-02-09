ПСБ: Сигнал ЦБ по ставке остается нейтральным, что способствует дальнейшему боковому движению котировок ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Доходности ОФЗ продолжают плавно увеличиваться – по индексу RGBI доходность в четверг прибавила 2 б.п., достигнув 12,24%; с начала недели +4 б.п. Несмотря на хороший спрос на аукционах Минфина, на вторичный рынок его не хватает. Кроме того, ЦБ накануне недели тишины перед заседанием по-прежнему не дает направленного сигнала по ключевой ставке. Так, вчера заявил зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что ставка будет снижаться в 2024г, однако сроки зависят от развития ситуации и пока инфляционные ожидания высоки.

В результате по итогам заседания регулятора через неделю ждем сохранения ставки на текущем уровне при сохранении нейтрального сигнала по дальнейшей политике, что не сможет дать позитивный импульс для котировок ОФЗ с фиксированной ставкой.

В этом ключе стратегия концентрации портфеля во флоатерах на ближайшие 2-3 месяца остается актуальной.